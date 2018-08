El Girona fa oficial l'arribada de Patrick Roberts

El Girona FC ha fet oficial aquesta tarda l'arribada de l'extrem anglès Patrick Roberts. El jugador de 21 anys arriba cedit del Manchester City i és el primer reforç de l'estiu, a banda de la nova cessió d'Aleix Garcia i de la compra de Muniesa i Mojica, que el curs passat estaven a prèstec a Montilivi. Roberts ja es va entrenar dimecres i avui amb l'equip d'Eusebio i fins i tot havia entrat a la convocatòria del duel contra el Valladolid de demà, que obre la Lliga, abans que es fes oficial la seva incorporació.

El club anglès va fitxar Roberts per set milions d'euros el 2015 procedent del Fulham. Les les dues últimes temporades ha jugat com a cedit al Celtic de Glasgow de la lliga escocesa. El britànic ha estat internacional amb la selecció d'Anglaterra des de les categories sub-16 fins a la sub-20.

Patrick Roberts és un futbolista de banda, molt veloç, que també pot actuar d'interior i com a mitjapunta. Una peça que s'adaptarà al sistema d'Eusebio Sacristán. Precisament, el tècnic de La Seca ha parlat aquest migdia del nou jugador blanc-i-vermell. "És un jugador amb molt bon un contra un. És ràpid, habilidós i té aquesta virtut; el desequilibri. Ens vindrà bé per completar la línia d'atac en la qual comptem amb homes de referència i amb remat; futbolistes amb profunditat... en l'un contra un Borja ho pot fer, però necessitem també velocitat i això ens ho aportarà Patrick Roberts. Té 21 anys, entenem que té possiblitats de créixer. Té il·lusió per fer-ho".