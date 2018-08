El juvenil blanc-i-vermell s'estrena avui al «The Cup»

the cup

L´Atlètic de Madrid és el vigent campió del torneig.

Un cop més, i ja van tres anys consecutius, la localitat maresmenca de Sant Pol de Mar obre les seves portes per acollir la tercera edició del torneig juvenil The Cup, una competició que es durà a terme al camp municipal Sot del Bagueny i que comptarà amb un cartell de luxe. Un dels equips participants serà el Girona, que debuta aquesta mateixa tarda contra tot un Barça a partir de les 19 hores. Demà, el juvenil blanc-i-vermell de primer any es veurà les cares amb un dels altres pesos pesants de la competició: el Reial Madrid. El matx començarà a les 6 de la tarda. La primera fase la tancarà el dissabte amb la Reial Societat, a partir de les 17 hores. Depenent dels resultats, el diumenge determinaran la seva posició final. L'altre grup el formen l'Espanyol, Athletic Club, el Sant Pol i el vigent campió, l'Atlètic de Madrid. El canal Esport3 retransmetrà la gran majoria dels partits, una de les novetats d'enguany.