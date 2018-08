Roberts ja s'entrena amb el Girona a l'espera d'oficialitzar la seva cessió

La Lliga a tocar i l'home del moment, a Girona, és Patrick Roberts. Encara no ha vestit la samarreta blanc-i-vermella, no suma cap minut oficial ni en cap amistós d'estiu amb els gironins. Ni tan sols s'ha fet oficial la seva cessió per part del Manchester City per aquesta temporada. Però ja es pot dir, afirmar i assegurar, que l'anglès està al cent per cent centrat en el seu nou equip. La setmana passada, el seu nom sonava amb força com un possible candidat per reforçar l'atac de l'equip d'Eusebio Sacristán, encara que hi havia d'altres clubs interessats; dos dies enrere, estava cantat que finalment es decantaria per la proposta que li arribava des de Montilivi. Ni dimarts, ni tampoc ahir, hi va haver cap anunci. Algun serrell burocràtic quedava encara per polir. Un pur tràmit i res que dificulti l'operació. El jugador no està gens ni mica preocupat. No ha perdut el temps, i dimarts aterrava a l'aeroport del Prat, com es podia veure en un vídeo que va córrer per les xarxes com la pólvora. Allà el van rebre per dur-lo, tot seguit, cap a Girona, on va passar la nit.

Ahir, Roberts no es va quedar pas a l'hotel a passar el dia, tot esperant alguna nova. No hi ha temps per perdre. Té ganes de debutar al més aviat possible, de ser un futbolista important i, com va fer al Celtic, seduir la seva nova afició i convertir-se en un jugador destacat a la Primera Divisió espanyola. Per això, s'ha posat a treballar des del primer dia. Al matí va desplaçar-se cap a les instal·lacions de La Vinya, al complex del PGA Resort de Caldes de Malavella. Allà va conèixer els que seran els seus nous companys i també el cos tècnic que encapçala Eusebio Sacristán. No va ser una simple visita formal. Patrick Roberts es va vestir de curt i va realitzar el seu primer entrenament amb el Girona. Una sessió a porta tancada per continuar preparant l'imminent partit de demà contra el Valladolid, que servirà per obrir el campionat de Lliga.

Feina al damunt de la gespa i també, paral·lelament, als despatxos. El Girona va intentar fer oficial l'arribada del jugador, però no se'n va sortir. Segons fonts del club, només faltaven «un parell de tràmits burocràtics per tancar», però res que hagi de fer perillar l'operació, perquè totes les parts implicades hi estan d'acord. La intenció és que tot es tanqui avui mateix, sense haver d'esperar un dia més. Passi el que passi, Patrick Roberts es tornarà a entrenar amb l'equip. Eusebio segurament parlarà d'ell en la roda de premsa que protagonitzarà aquest migdia per valorar, entre d'altres coses, el matx de demà amb el Valladolid.

Als seus 21 anys, l'extrem anglès arriba al Girona després d'estar cedit pel City al Celtic escocès les últimes dues temporades i mitja, temps en què ha jugat més de 80 partits oficials, comptant-ne alguns d'ells a la Lliga de Campions. És un futbolista de banda, que sol actuar a cama canviada, per la dreta, encara que també s'adapta a l'esquerra. Les seves característiques fan que pugui encaixar a la perfecció en el 4-3-3 d'Eusebio Sacristán.



Douglas Luiz, ofert al Benfica

Sense l'opció de quedar-se a Anglaterra, a Douglas Luiz se li busca destí. Han preguntat per ell el Galatasaray i el mateix Girona, però no són els únics clubs. L'empresari Carlos Leite, que va contribuir en el seu fitxatge pel City, l'hauria ofert al Benfica portuguès, que busca reforçar el seu mig del camp.