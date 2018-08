«Crec que vaig fer mèrits suficients per quedar-me a Primera amb el Girona»

Avui comença la Lliga. Com es presenta el Valladolid al debut?

Amb moltes ganes. És el primer partit d'un nou any, en una nova categoria per a la majoria de nosaltres, perquè mantenim el bloc. No hem tingut la sort de gaudir de la Primera Divisió i tenim ganes que comenci per demostrar que valem per ser-hi competitius.

A títol personal està nerviós?

No. El que tinc són ganes que l'àrbitre xiuli l'inici. Ho afronto amb il·lusió, més que res. A més, és un partit marcat en vermell al calendari, perquè torno a Girona, a casa, on vaig viure dos anys magnífics. En tinc moltíssimes ganes.

L'estiu se li deu haver passat volant.

Ha estat bastant curt, sí. A més, la temporada la vam acabar més tard. Però no ens importa. La il·lusió de debutar a Primera és més gran que qualsevol altra cosa. Ha estat un estiu molt feliç, també.

Vostè és un autèntic talismà. Dos anys seguits, en dos equips diferents, pujant a Primera.

Doncs ja no vull pujar més! El que vull és quedar-me aquí (riu). He tingut aquesta sort. A Girona, vivint un ascens històric per al club i la ciutat. I aquest últim any també va ser bonic perquè el Valladolid feia uns anys que buscava tornar a Primera, el gran objectiu del club.

Té encara clavada l'espina de no haver pogut estrenar-se a Primera amb el Girona?

Sí, és clar. En el seu moment em va fastiguejar, perquè havia viscut una etapa magnífica. El primer any el pal per no poder pujar va ser gran; i després, l'alegria immensa quan ho vam aconseguir. Però fer-ho i no poder seguir... Va ser un cop dur. Tenia molta il·lusió. A més, Girona sempre l'he considerat com casa meva. Però el futbol té aquestes coses i em vaig haver de buscar la vida. Per fortuna, i amb molt de treball, ho he acabat aconseguint.

Considera que el Girona va ser just o injust amb vostè?

Cadascú entén la justícia a la seva manera. Segons el meu criteri, crec que vaig fer mèrits suficients per quedar-me. Però jo no entenc pas tant de futbol; em dedico a jugar i aquestes coses es queden en mans dels que dirigeixen, així que no m'hi fico.

En algun moment va creure que el club rectificaria i li faria un lloc a la plantilla?

No, em va quedar clar des del primer dia que em van dir que no es comptava amb mi. Jo, tot i això, vaig continuar a la meva. Treballant i amb moltes ganes. És més, fins i tot vaig fer la pretemporada aquí i crec que les coses em van sortir bastant bé. Però...

Però el mal ja estava fet.

Sí. Va ser dur, sobretot en el moment en què m'ho van dir. Feia dos anys que era aquí, amb la família adaptada a la ciutat. Érem feliços. La il·lusió de jugar a Primera era molt gran i no vaig poder. Al final vaig venir a Valladolid i tot m'ha sortit prou bé, no em puc queixar.

Abans em parlava de dos anys magnífics a Girona. Ha decidit quedar-se amb això?

I tant, amb la part positiva i prou. Van ser dos anys bons, tot i ser diferents. En el primer tot em va sortir rodó i l'única pega va ser la mala fortuna de quedar-nos a les portes de l'ascens. En la segona temporada vaig patir una lesió; són desgràcies que passen en el món del futbol i vaig estar un temps sense jugar. Però tot va quedar oblidat el dia de l'ascens. Pujar ho compensa tot. És una alegria intensa, molt bonica.

La lesió que diu li va fer bastant la guitza. Havia de tornar en unes setmanes i es va passar uns quants mesos fora de combat. Com ho recorda?

També va ser un cop dur. Era la primera lesió important que tenia a la meva carrera. Al principi semblava que em tindria poc temps de baixa, però era una zona complicada del turmell. Fins que no vaig estar en les condicions perfectes per no tornar a recaure, no vaig jugar de nou. Per sort, quan em vaig recuperar vaig participar bastant. Tot i l'infortuni de la lesió vaig gaudir de tots els moments bons que va tenir aquella temporada.

Amb quin dels dos ascens a Primera es queda?

Ostres, aquesta és difícil. Pujar a Primera sempre és bonic. Després, cada equip i cada ciutat té les seves coses, les seves circumstàncies. Vaig gaudir-ho tant a Girona com també a Valladolid.

Va seguir l'any del Girona?

Per descomptat. Aquí hi tinc encara molts amics, amb els quals mantinc el contacte. Vaig seguir la temporada i vaig ser molt feliç de veure com van anar les coses. Sempre els seguiré.

El va sorprendre?

A mi i a tothom! Sobretot al principi. Mereixia estar a Primera, però no m'imaginava pas que s'adaptaria tan bé a la categoria i que l'any seria tan bo. Me n'alegro moltíssim per ells.

Machín, a qui vostè coneix molt bé, ha acabat al Sevilla. Què me'n diu?

Que s'ho mereix. Feia molts anys que feia coses increïbles amb el Girona, conduint-lo fins a la Primera Divisió i fent un any magnífic a la màxima categoria. Ha fet mèrits més que suficients per acabar en un dels grans clubs d'Espanya. Tant de bo li vagin bé les coses.

Considera l'actual Girona com un rival directe?

Sí, per descomptat. Ve de fer un excel·lent any, però ha de tocar de peus a terra. Ha de competir amb equips com nosaltres, que també ens jugarem la vida cada setmana. Afrontem així el debut, com un primer partit que ja és important. Volem començar bé, aconseguint un resultat que ens aporti confiança per a les properes jornades.

Perquè el Valladolid, a salvar-se i prou, oi?

Sí, sí. El nostre principal objectiu és la permanència. És el projecte del club, la seva meta. No ho podem equivocar i ho hem de tenir tots molt clar.

I quin és l'objectiu de Kiko Olivas?

Vull adaptar-me a la Primera Divisió, consolidar-m'hi, jugar a un bon nivell. Espero que sigui un bon any, en què em trobi bé. Tinc moltes ganes de demostrar que puc jugar en aquesta categoria.

Li tocarà marcar Messi, Benzema, Diego Costa...

És que en aquesta categoria els davanters són dificilíssims de marcar. Hauré d'estar al 200 per cent. És la millor lliga del món, no? Doncs hi ha els millors davanters.

I avui li tocarà ballar amb Stuani.

Un altre gran davanter. Ve de fer un any magnífic. No para de córrer, de molestar. És molt difícil. Serà una prova de foc per a mi.