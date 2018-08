El Girona desaprofita la primera prova amb el Valladolid

L'estrena de LaLliga no podia ser de caire més "especial". Ja no tant pels seguidors d'arreu, que esperaven l'obertura del campionat amb candeletes, sinó pel Girona i el Valladolid. Dos vells coneguts de Segona A s'han retrobat avui amb moltes cares conegudes. Deixant de banda la mitja dotzena de jugadors, els entrenadors gironins coneixen de primera mà el Pucela. Però amb tot, cap dels dos ha sabut reaccionar. "És important començar bé la temporada però encara ho és més competir a bon nivell i que l'equip transmeti sensacions positives", deia ahir Eusebio Sacristán.

Tot i desaprofitar la primera prova, no anava pas mal encaminat. El Girona, amb un any d'experiència a Primera, no ha sabut imposar-se al Valladolid, que torna a la competició. Més possessió per als blanc-i-vermells, que han desaprofitat el primer temps i bona part del segon també. Els gols no han arribat i l'equip de Montilivi supera la jornada que se li presentava a priori més fàcil sumant només un punt.

Eusebio ha anat deixat clar durant els amistosos de pretemporada que apostaria pel sistema 4-3-3. Així ha sigut. Ahir el tècnic confirmava el dibuix en roda de premsa amb un onze molt similar al de dissabte passat a Alcorcón, on va empatar contra el Getafe. Exceptuant les baixes de Planes, Mojica i Ramalho per lesió i la d'Aday, que arrossega una sanció, els homes d'Eusebio s'han plantat al camp amb Bounou a la porteria, Pedro Porro al lateral dret, Muniesa a l'esquerre i l'eix se l'han repartit Bernardo i Juanpe. Al mig, Timor de pivot amb el suport d'Àlex Granell i Aleix Garcia. A les bandes, Borja i Portu. I, sorprenentment, la punta se l'ha quedat Stuani, que portava molt menys rodatge que 'Choco' Lozano. El Girona s'ha estrenat a la lliga deixant molts dubtes a l'aire. Ha tingut la possessió de la pilota majoritàriament tota la primera part, però li ha faltat el gol. Que no entrava. Al min. 10 ha arribat la primera més clara. Granell s'ha encarregat de servir una falta sobre Porti, però Masip ha tret la pilota enviant-la a córner. La majoria d'ocasions han estat així. Al min. 35, el capità s'ha plantat a la zona de perill i ha provat de col·locar-se l'esfèrica a l'esquerra buscant l'escaire. No hi ha arribat. De seguida, Borja ho ha vist clar. Tot i estar a certa distància de Masip, l'ha engaltat amb un xut llunyà que ha passat per sobre el travesser. La presència de Bounou al camp ha sigut més aviat testimonial. El porter blanc-i-vermell ha hagut d'actuar en comptades ocasions i ha pogut salvar els mobles més que fàcilment davant d'un Valladolid que acaba d'aterrar a la categoria.

A la represa, s'ha seguit la mateixa tònica. Amb això i que el Pucela ha sortit una més endollat, Eusebio ha buscar la reacció de l'equip introduint canvis. 'Choco' ha entrat al min. 60 per Aleix Garcia agafant l'extrem de Borja, que ha rotat a les posicions del mig. Pere Pons per Timor i Patrick Roberts, que s'ha estrenat amb la samarreta del Girona, per Stuani. Abans del primer canvi, Borja ha buscat el gol però ningú ha sortit per ajudar-lo. Timor també ho ha intentat amb un xut llunyà que ha anat directe a les mans de Masip. I Stuani, que ha tingut la més clara al min. 68. D'ocasions als gironins, no n'han faltat. Al final, marcador a zero i un punt que es queda a Montilivi.



Girona: Bounou, Pedro Porro, Juanpe, Bernardo, Muniesa, Aleix Garcia ('Choco' Lozano, min. 61), Timor (Pere Pons, min. 73), Granell, Portu, Borja García i Stuani (Patrick Roberts, min. 81)

Valladolid: Masip, Moyano, Kiko Olivas, Calero, Nacho, Borja, Rubén Alcaraz, Keko, Anuar (Verde, min. 70), Toni (Michel, min. 87) i Chris Ramos (Oscar Plano, min. 64)

Gols:

Àrbitre: Cuadra Fernández. Ha amonestat a Rubén Alcaraz (min. 84) i Granell (min. 86)

Estadi: Montilivi, 10.368 espectadors