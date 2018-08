La Lliga alça el teló a Montilivi

Sembla que era ahir, quan dos cops de cap d'Stuani, pràcticament consecutius, batien un mur com és Jan Oblak i desfermaven l'eufòria en un estadi, el de Montilivi, que s'estrenava a la Primera Divisió. Ha passat un any d'aquell dia, el tret de sortida d'una temporada inoblidable, amb moments per retenir com el triomf a tot un Reial Madrid, la visita al Camp Nou o les sis victòries consecutives a l'estadi. Hi va haver més alegries que no pas penes, i la desena posició final era un premi més que merescut. Ara tot això ja és història. Com també el llegat de Pablo Machín, que decidia fer la maleta seduït per la proposta del Sevilla. Toca començar de nou; no pas de zero perquè la plantilla és la mateixa, però sí el comptador. De nou, la permanència és l'únic objectiu que el club té entre cella i cella. Segon any a l'elit i les dificultats que es multipliquen, per la qual cosa aquest vespre (20.15 hores / beIN La Liga) és imprescindible encetar la temporada amb un bon resultat. El rival, un Valladolid que, tot i tenir a priori una de les plantilles més febles del campionat, torna a la categoria amb la il·lusió del nouvingut i la inèrcia d'un gran any; si fa no fa, el mateix que li va passar al Girona dotze mesos enrere, el que converteix el Pucela en un rival més que perillós.

S'han acabat les provatures, els invents, els tests d'estiu. Ja no val a badar. El primer dels dos compromisos consecutius a Montilivi arriba avui mateix i toca bregar de valent perquè els tres punts es quedin a casa. És la idea del vestidor, del cos tècnic i de tothom al club. Per fer-ho, toca adaptar-se al nou sistema i fer front a les baixes que han trastocat una mica els plans de l'entrenador, obligat a buscar solucions en una plantilla encara curta d'efectius. Amb el 4-3-3 com a dibuix confirmat pel mateix Eusebio, tocarà dibuixar un onze en què no tindran cabuda els lesionats Mojica, Planas i Ramalho, ni tampoc el castigat Aday, que arrossega una sanció del curs passat. Tota la resta d'efectius disponibles estan convocats; també Patrick Roberts, el primer i únic fitxatge de l'estiu. S'uneixen a la llista els joves del filial Èric Montes, Soni, Giorgi i Pedro Porro.

Precisament aquest últim serà l'encarregat d'ocupar el lateral dret, una posició que a dia d'avui no té propietari ni tampoc un especialista concret. L'esquerre serà per a Muniesa, mentre que l'eix se'l repartiran Bernardo i Juanpe. A la porteria, sembla que Bounou acabarà jugant tot i que ha treballat a mig gas aquesta setmana per culpa d'unes molèsties. Timor, ja recuperat, té molts números d'actuar com a pivot, secundat per Granell i Aleix Garcia. A les bandes, Borja i Portu, mentre que en punta, un cop resolt el dilema que l'ha perseguit durant els darrers dies, Eusebio hi acabarà posant el Choco Lozano. Stuani, amb menys minuts a les cames, sortirà des de la banqueta.



Vells coneguts

Fins a tres integrants de l'expedició del Valladolid han vestit alguna vegada la samarreta del Girona. Quatre, si es compta Diego Ribera, la mà dreta del tècnic Sergio González; l'ara entrenador va ser davanter a Montilivi fa 15 anys, a Segona B i amb Abadia com a tècnic. La resta són Rubén Alcaraz, Kiko Olivas i Keko Gontán. Els tres formen part d'una convocatòria en la qual no hi han acabat entrant els lesionats Luismi, Mayoral i Ivi López. Cotán i Guitián, tot i estar recuperats després d'un temps de baixa, no estan al cent per cent i tampoc han viatjat. De la seva banda, Moi i Antonio Domínguez han estat descartats per decisió tècnica.