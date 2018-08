La Lliga després de Cristiano

El FC Barcelona, l'Atlético de Madrid i el Madrid, per aquest ordre després del final de la passada temporada, seran un cop més els més ferms candidats al títol de Laliga Santander. Els blaugranes intentantaran defensar la seva hegemonia domèstica davant d'uns matalassers molt reforçats en la seva plantilla, i després de batre a la Supercopa d'Europa un conjunt madridista que afronta un nou projecte després de la pèrdua dels seus dos principals referents, Cristiano Ronaldo i el tècnic Zinedine Zidane.

Tot fa indicar que el Barça, defensor del tron, i el Reial Madrid, rei d'Europa, són els candidats més tradicionals en aquesta pugna a la qual en els últims anys s'hi ha unit l'Atlético de Madrid de la mà del Cholo Simeone, disposat a plantar cara de nou, encara que pugui tenir la seva mirada posada en l'anhelada Lliga de Campions, que la final d'aquesta campanya és al Wanda Metropolitano.

L'equip català afrontarà la segona temporada sota el comandament d'Ernesto Valverde, que en el seu primer any va aconseguir sobreposar-se a la marxa inesperada de Neymar i a la dura derrota a la Supercopa d'Espanya davant el Madrid per dominar amb mà de ferro a Espanya i aconseguir el doblet Lliga-Copa, que va compensar una mica l'amargor de l'eliminació sorprenent davant la Roma a Europa.

La Lliga començarà aquest cap de setmana amb moltes novetats en la gran majoria d'equips i amb un mercat de fitxatges que seguirà obert fins al 31 d'agost, quan es podrà comprovar la composició definitiva de les plantilles. La gran notícia del mercat va ser la sortida de Cristiano Ronaldo del Reial Madrid. L'equip blanc es va embutxacar una mica més de 100 milions d'euros que va pagar el Juventus, per qui ja és història per a l'actual campió de la Lliga de Campions. Per ara, el Madrid no ha acabat de trobar-li un substitut. El nou entrenador, Julen Lopetegui, ha aterrat al costat de l'extrem brasiler Vinicius Júnior, per qui es va pagar 45 milions fa més d'un any i se'l va cedir al Flamengo, i també el lateral dret Álvaro Odriozola (R. Societat) i el porter Courtois (Chelsea).



Moviments al Barça

Per la seva banda, el campió ha tingut molt més moviment. Diverses vendes, com les tres sortides en direcció a l'Everton anglès (Digne, Yerry Mina i André Gomes –aquest cedit–), sumades al retorn de Paulinho a la Xina, ha suposat l'entrada de diners necessaris per a la reorganització del planter. No obstant això, la pèrdua més important va sortir gratis, ja que el capità Andrés Iniesta va rescindir el contracte per marxar al Japó. El conjunt de Valverde no ha trobat un substitut real per al manxec.

Els que han arribat al Camp Nou són un migcampista creatiu com Arthur (Grêmio), un extrem esquerrà com Malcom (Girondins Bordeaux), el xilè Arturo Vidal (Bayern) i el central del Sevilla (Clément Lenglet), a part que sembla que es comptarà amb els cedits Rafinha i Munir i algun jugador del filial com Aleñá, Miranda, Cucurella o Riqui Puig.

L'Atlético de Madrid també ha tingut un estiu ple de notícies i Thomas Lemar es va convertir en el fitxatge més car de la seva història (70 milions). A més, Rodri (Vila-real), Adán (Betis), el lateral dret Santiago Arias (PSV), el punta croat Nikola Kalinic (Milan) i l'extrem portuguès Gelson Martins (Sporting CP) reforcen de manera contundent el campió de 2014. Més enllà de la sortida de Fernando Torres, emulant Iniesta, i la venda de Vrsaljko, l'Atlético de Madrid no ha lamentat la pèrdua de cap jugador important per Simeone, després d'aconseguir mantenir i renovar Antoine Griezmann, que hauria pogut marxar al Barça.

El València, l'altre equip de Champions League, començarà la Lliga sense concretar el seu gran objectiu: Gonçalo Guedes continua pertanyent al PSG, encara que tot és possible fins al 31 d'agost. Sí que s'ha confirmat la permanència de Geoffrey Kondogbia, l'arribada del celtista Wass, de l'exbétic Piccini, del matalasser Gameiro i de Txérixev; a més de fitxatges plens de joventut com Racic (Estrella Roja), Diakhaby (O.Lyon) i Batshuayi (cedit del Chelsea).

Els equips que juguen a la Lliga Europa han tingut importants canvis. En el Vila-real destaca el retorn de Santi Cazorla, després de dos anys gairebé lesionat, o els fitxatges de Miguel Layún (ex Sevilla), Gerard Moreno (Espanyol), Funes Mori (Everton) i Toko Ekambi (Angers). A Sevilla, la família verdiblanca segueix il·lusionant. El Betis de Quique Setién s'ha reforçat gastant poc però fitxant perfils que coneixen la Lliga (Inui, Canales, Joel Robles, Sidnei, Pau López i Barragán) i ha donat la sorpresa amb la incorporació del migcampista internacional portuguès William Carvalho. La marxa de Fabian Ruiz, Durmisi, Rubén Castro i Adán, baixes sensibles.



El Sevilla de Machín

L'altra part de Sevilla vol tornar a il·lusionar-se amb el projecte de Pablo Machín, que va abandonar el Girona. El Sevilla, que sospira per Portu ara que ha traspassat N'Zonzi al Roma, ha reforçat la davantera amb Aleix Vidal (Barcelona) o André Silva (Milan) i la defensa amb Amadou (Lilla), Vaclík (porter, Basilea), Sergi Gómez (Celta) i Gnagnon (Rennes) en sortir els dos porters (Soria i Rico), Correa i Lenglet.

L'Athletic, per la seva banda, ha perdut Kepa, que s'ha convertit en el porter més car de la història després dels 80 milions abonats pel Chelsea, mentre que la seva veïna Reial Societat ha fitxat Mikel Merino (Newcastle) i també ha canviat d'entrenador amb la figura d'Asier Garitano. A l'Espanyol hi ha arribat l'exentrenador del Girona i l'Osca Rubi, on ha firmat una gran pretemporada. El davanter Borja Iglesias (Saragossa, on jugava cedit pel Celta) és el fitxatge estrella per compensar la sortida de Gerard Moreno. A 14 dies pel tancament del mercat, molts equips estan a mig fer i s'esperen moviments d'impacte.