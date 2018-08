La nova graderia del Gol Sud no estarà avui operativa

L'estadi de Montilivi alça aquest vespre el teló de la Lliga i ho farà amb un Girona-Valladolid que, a hores d'ara, sembla que estarà passat per aigua per la pluja que cau a la ciutat des de fa unes hores. A més, el camp no podrà estrenar la nova graderia ubicada a la part alta del Gol Sud. Tal i com ha avançat el club, aquesta zona estarà encara inoperativa "per motius tècnics".

Això sí, informa també el Girona que tots aquells abonats que tinguin assignada una localitat en aquella part del camp, podran accedir sense cap problema a Montilivi i que a l'entrada, personal del club els reubicaran a un altre seient del mateix Gol Sud o també a Preferent. L'entitat, en un escrit al seu compte de Twitter oficial, "lamenta profundament les molèsties i treballa per resoldre-ho el més aviat possible".