«Patrick Roberts ens vindrà bé per completar la línia d'atac»

A Eusebio l'«alegra» i també l'«il·lusiona» poder entrenar a Primera de la mà del Girona. Ho va dir ahir al migdia, en la roda de premsa prèvia a la cita d'aquest vespre contra el Valladolid, un rival d'allò més «especial» pels seus vincles sentimentals. Ja no perquè és el club de la seva terra, ni perquè hi va créixer com a futbolista, sinó també perquè, a la seva manera, n'és un dels seus patrocinadors. Ell és soci de la bodega cooperativa de La Seca, qui elabora la marca Cuatro Rayas, l'empresa que llueix l'equip castellà al pit. A banda d'aquestes curiositats, Eusebio va dir coses, i moltes, durant la seva trobada amb la premsa. Va començar parlant de Patrick Roberts. L'anglès, cedit pel Manchester City fins al final de temporada, va entrar a la convocatòria amb només dos entrenaments i unes hores abans que el club en fes oficial el seu fitxatge, ja a la tarda. D'ell, va dir que «ens vindrà bé per completar la línia d'atac», destacant la seva «velocitat, habilitat» i també el seu «desequilibri» a l'hora d'encarar rivals. «Té 21 anys i entenem que té possibilitats per créixer; almenys, té il·lusió per fer-ho», va completar.

Va demanar «respecte» pel Valladolid, un equip que arriba «molt il·lusionat» de nou a la Primera Divisió, i que ve amb la «bona inèrcia» de la passada temporada. Per això, el Girona ha d'estar «preparat» i fer «tantes coses bé com sigui possible per ser nosaltres els qui ens mereixem els tres punts». Tot tornant als seus orígens, no va amagar que enfrontar-se a l'equip «de la meva terra» sempre és «especial», encara que va recordar que «des que soc professional em dedico al cent per cent a defensar els interessos del club on estic».

Davant un calendari exigent, amb rivals d'entitat en les primeres jornades, Eusebio va manifestar que «és imortant començar bé», mostrant-se a un «bon nivell» i transmetent «sensacions positives» demostrant que «els automatismes funcionen cada cop millor». Per al tècnic, «començar guanyant seria molt bo, però això no ho podem controlar. Ara bé, si fem moltes coses bé, el lògic és que el resultat sigui bo per a nosaltres.



Pedro Porro i els fitxatges

Després d'admetre que utilitzarà el 4-3-3 que tants cops ha provat durant la pretemporada, va admetre que Pedro Porro «té moltes possibilitats de sortir d'inici» a la banda dreta després de transmetre «tranquil·litat, seguretat i confiança en tot el que ha fet» durant l'estiu. «Està preparat», va dir Eusebio, a qui se li va tornar a preguntar per la falta de fitxatges. «Estic content amb els jugadors que ara mateix tinc. Per a mi, el més important és que continuïn tots els que hi ha i cada vegada ho veig més possible». No va entrar a valorar si veu Portu fitxant per algun altre club, i va confessar que ha tingut «un dilema» a l'hora de triar entre Stuani i Lozano en punta d'atac. «Qualsevol opció és bona, segur que els dos jugaran».