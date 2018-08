Pedro Porro debuta a Primera amb 18 anys

Pedro Porro, que la temporada passada va destacar amb el Girona juvenil i també va debutar a Segona B amb el Peralada, ha sigut la gran novetat al primer onze del Girona a la lliga 2018/19. El jugador de Don Benito s'ha estrenat a Primera amb 18 anys actuant de lateral dret i amb una notable participació ofensiva connectant amb Portu i patint una mica més per defensar. A l'onze, integrat per futbolistes del curs passat a excepció de Porro, no hi era Pere Pons, que ha començat a la banqueta. Al mig del camp han jugat Granell, Timor i Aleix Garcia.