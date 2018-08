Sergio avisa del perill del Girona a pilota aturada

«Plena confiança» és el que té Sergio González, entrenador del Valladolid, cap al seu equip. Tot i les baixes que té la plantilla i la manca de fitxatges, presentant-se a Montilivi amb un únic davanter, un futbolista com Chris Ramos, sense experiència a Primera. «Confio en els meus jugadors. L'any passat vam ser molt forts en defensa i volem mantenir aquesta idea», deia ahir en roda de premsa. Entre altres coses, va elogiar el Girona, destacant el seu poder en les accions d'estratègia. «Té dos especialistes com Aleix i Granell, sobretot aquest últim. I centímetres a dalt amb Stuani, Juanpe i Bernardo». També va subratllar la capacitat ofensiva dels blanc-i-vermells. «Portu ve de fer un gran any i es manté; prova d'això és que el volen molts equips. I Stuani, a qui conec, viu una segona joventut».