Torna la Lliga, es manté la il·lusió

La diferència més important i rellevant pel que fa al Girona que va debutar a Primera amb l'actual és el canvi del cos tècnic. Després de l'adeu d'un entrenador que deixarà molts bons records a Montilivi, ens trobem amb la incorporació d'un tècnic experimentat a la categoria. L'arribada d'Eusebio Sacristán ha comportat un canvi de discurs per als jugadors i una nova il·lusió per als aficionats gironins. L'exentrenador del Barça B, Celta de Vigo i Reial Societat és un homes que ordena al seu equip mitjançant el control del joc i el domini de la pilota. Aquest any veurem un Girona que voldrà mantenir la possessió, que portarà el ritme en moltes fases del partit i que serà protagonista del joc quan pugui imposar el seu estil. Amb la idea de controlar el partit des de la fase inicial surten reforçats els futbolistes que tinguin millor criteri en el joc combinatiu, jugadors amb capacitat per sortir des del darrere amb pilota controlada i gent que vulgui la pilota en tot moment. En aquest sentit Marc Muniesa a la línia defensiva i Aleix Garcia a la zona de creació poden ser els beneficiats del canvi que s'ha produït en la direcció de l'equip. Avui ens trobem davant la primera prova important del campionat. El Girona comença un nou camí a Primera amb l'objectiu de consolidar-se a la màxima categoria.



Amb la il·lusió de l'ascens. El Reial Valladolid, ara entrenat per Sergio González, torna a la màxima categoria després de quatre temporades seguides a la Segona Divisió. Novament tornem a veure a un històric del futbol espanyol a l'elit. Els castellans representen un club que té una àmplia trajectòria a Primera; hi han estat 37 temporades. Arriben a l'estadi de Montilivi amb la inèrcia de l'ascens amb una plantilla formada per un gruix de jugadors que encara mantenen la força i l'energia del final de la temporada passada. Avui el rival del Girona jugarà amb mentalitat positiva, molt motivat i amb les ganes que suposa per la majoria de futbolistes el fet de jugar a l'elit. De fet, els futbolistes del Girona es trobaran davant un equip que pot utilitzar les mateixes armes que van fer servir ells mateixos la temporada passada.

Sergio González, l'artífex del Pucela. L'exjugador i exentrenador de l'Espanyol va ser el tècnic responsable de fer-se càrrec de l'equip castellà a la part final de la temporada. Quan el Valladolid encara mantenia opcions de poder jugar la promoció el club va decidir destituir Luis César Sampedro. L'objectiu immediat passava per provocar un revulsiu buscant un canvi de dinàmica a un equip al que li costava situar-se a la part capdavantera de la Segona Divisió. Amb l'arribada de Sergio el conjunt va reaccionar, va començar a escalar posicions a la classificació i després d'eliminar l'Sporting de Gijón i el Numància va ascendir. Li agrada al tècnic jugar amb el sistema de joc 1-4-4-2; ja era el que utilitzava quan entrenava a l'Espanyol. Avui arriba amb una plantilla on la falta d'efectius a la davantera el pot fer modificar el dibuix. Amb un futbol pràctic en l'aspecte defensiu el Valladolid esperarà al mig del camp amb les línies juntes i replegat, bascularà al centre del camp esperant el millor moment per poder pressionar. Els visitants voldran organitzar-se al darrere per ser un equip sòlid on el mes important és mantenir la porteria a zero. En atac l'equip realitza un futbol pràctic a la zona d'inici però alhora creatiu a partir de la zona del mig camp. La sortida de Jaime Mata ha estat molt significativa. El golejador i referència ofensiva dels castellans ha marxat al Getafe, sens dubte una baixa molt important i difícil de substituir. Al Valladolid destaquen jugadors com Jordi Masip a la porteria, l'excentral del Girona Kiko Olivas i Fernando Calero a la línia defensiva; a la zona de creació Michel, que inicialment estarà a la banqueta ja que surt d'una lesió i mig centres com Rubén Alcaraz i Borja Fernández. Amb la baixa d'última hora de l'extrem Ivi les accions d'atac passaran per Toni Villa, Chris Ramos i Keko.



Ritme de pilota i paciència. Estem davant el primer partit de Lliga. L'adversari d'avui jugarà ordenat, sense fissures i sense cometre errades. Amb les ganes del debut els futbolistes del Valladolid estaran intensos i molt concentrats. L'equip d'Eusebio ha de saber interpretar el partit. Un dels aspectes més importants serà el control i la possessió de la pilota. El més normal és que el Girona sigui l'encarregat de portar la iniciativa. Quan l'adversari està junt, replegat i esperant no es poden cometre errades, si el Girona es desplega per atacar ha d'assegurar les accions tècniques i no caure a la trampa preparada pel rival. El ritme i la velocitat de la pilota han d'anar en augment i a mesura que passin els minuts serà necessari incrementar-lo. Cal que la pilota passi per totes les línies i les fases del joc; per atacar caldrà buscar profunditat amb passades dirigides a Aleix Garcia i Alex Granell –joc interior- i amplitud amb els canvis d'orientació cap a fora buscant les superioritats a les dues bandes. Si no es pot marcar aviat cal ser pacient, la precipitació anirà en contra de l'equip i la lectura del partit cal fer-la pensant que serà un matx llarg. L'aparició de Borja García per rebre en curt i les desmarcades de Portu a l'espai han de servir per foradar la defensa del Valladolid.



Eusebio i l'1-4-3-3. De la forma que ha anat evolucionant l'equip a la pretemporada tot fa pensar que l'entrenador del Girona apostarà per començar el campionat amb el sistema de joc amb què més còmode es troba. Tot i fer algunes proves on podíem veure una defensa formada per tres centrals, Eusebio creu més en el sistema de joc que millors resultats li ha donat com a entrenador. A Girona arriba una evolució en la idea de joc, el canvi d'entrenador va acompanyat d'un nou concepte al mateix moment que una nova veu en la direcció era necessària. Al club també li ha anirà molt bé una manera diferent de veure el futbol, després d'una temporada brillant l'arribada d'un nou cos tècnic ha de servir com a revulsiu per uns futbolistes que encara tenen corda per a estona.