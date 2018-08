El dia somiat per Pedro Porro

Amb només 18 anys, Pedro Porro escalava ahir un esglaó més, alimentant una progressió que s'ha disparat al llarg dels últims mesos. Des que va arribar al Girona l'estiu passat, procedent del Rayo Vallecano i amb un munt de clubs importants anant-li al darrere, que l'extremeny no ha fet altra cosa que anar cremant etapes a un ritme vertiginós, tot signant uns registres que a molts ja els agradaria. Porro, un dels valors amb més futur del planter blanc-i-vermell, debutava a la Primera Divisió en l'estrena de l'equip d'Eusebio contra el Valladolid. «Està preparat per jugar», deia el tècnic de La Seca durant la prèvia. No va fallar. Davant les baixes i l'absència d'un jugador específic per al lateral dret, Porro va ser l'encarregat d'ocupar aquesta posició de bon inici. Ell, que és extrem, però que es pot adaptar a la banda pel fet de tenir molt de recorregut. Així ho va demostrar, com també ho havia fet unes setmanes enrere durant la pretemporada. Sense anar gaire lluny, va ser un dels més destacats en la victòria contra el Tottenham en el Trofeu Costa Brava (4-1).

Renovat fins el 2022 a principis del mes de juliol, el Girona blindava així un dels seus futbolistes amb més projecció. Un jugador pel qual han preguntat alguns equips com el Barça i el Reial Madrid, entre d'altres, però que s'ha volgut quedar a Montilivi. Hi va arribar fa un any per reforçar el juvenil i en dotze mesos no només va explotar a la Divisió d'Honor amb uns números espectaculars (15 gols i fins a 30 assistències), sinó que també va debutar amb el primer equip a la Copa del Rei (va tenir uns minuts al camp del Llevant) i va comptar per a Chicho Pèlach en alguns partits del filial, el Peralada-Girona B, a la Segona Divisió B. Precisament, a la categoria de bronze va col·leccionar només 88 minuts, però en va tenir prou per marcar tres gols. O el que és el mateix: va veure porteria quasi cada mitja hora.

Li quedava donar el salt a la Primera Divisió, un pas que aconseguia ahir mateix. Un mes i mig enrere es va anunciar que Pedro Porro faria la pretemporada amb el primer equip, però no només s'ha quedat en això, sinó que ha comptat per Eusebio en l'estrena del campionat de Lliga. El curs passat, el llavors entrenador, Pablo Machín, només va fer debutar un futbolista del filial a Primera. Va ser el davanter Kévin Soni, que va disputar un parell de partits. Es va estrenar al camp de la Reial Societat (5-0) i també va participar en el matx contra el Betis a Montilivi (0-1). En total va acumular 18 minuts. Ja a la primera jornada d'aquesta Lliga, Porro ha estat capaç de superar aquests registres. Sap, això sí, que el seu lloc és al filial. Com a mínim, aquesta era la idea. Tot dependrà de les peces que hi hagi per cobrir aquesta posició i del seu rendiment en les properes jornades. Porro va connectar amb Portu en atac i va patir més en defensa, tot i que va mostrar un caràcter guanyador i ambiciós. Al final, en els últims minuts, va rebre un cop tot i que lluny de deixar el camp va seguir jugant, això sí, situant-se més amunt.



Patrick Roberts

A deu minuts del final també va debutar amb el Girona a Primera l'extrem anglès Patrick Roberts, de 21 anys, fins ara l'únic fitxatge que ha arribat al club aquest estiu. Va entrar rellevant Stuani, en el tercer canvi que plantejava Eusebio. «Té un bon un contra un, és ràpid i hàbil, ens anirà molt bé», va subratllar l'entrenador del Girona. A l'onze d'ahir i havia deu jugadors de la plantilla del curs passat i Porro. Pere Pons va ser suplent i va acabar sortint a la segona part.