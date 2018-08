«Tenim encara marge de millora»

Sense «la fluïdesa d'altres dies» i contra un rival al qual li va sortir «bé el seu pla», el Girona es va estavellar contra el Valladolid i va sumar el primer punt de la temporada en l'estrena de la seva segona aventura a la màxima categoria del futbol estatal. La intenció era arreplegar-ne tres, però la manca d'encert va ser determinant. «Per ocasions i per intenció hem anat a buscar la victòria. Hem tingut oportunitats, encara que ens ha costat bastant», deia Eusebio Sacristán, qui tot i això no va perdre el somriure. Perquè va preferir quedar-se amb les coses positives el tècnic del Girona, un xic resignat amb el 0-0 final, però content de veure que els seus «mantenen les constants competitives» i també «la il·lusió per seguir creixent».

«Ens hauria agradat guanyar, ho hem buscat però no ha pogut ser. Hem fet tot el possible. Ja està, el resultat és el que és. Ara toca analitzar i preparar el proper partit amb ganes. A continuar, no ens en queda cap altra», va argumentar. Per a Eusebio, va ser el Girona l'equip que va «controlar» el matx i que «va treballar» més per sumar els tres punts. Tot i això, no se'n va acabar de sortir. «Hem de continuar treballant per ser més superiors del que hem siguit contra el Valladolid».

Com és evident, no es quedava pas amb el resultat. Li hauria agradat que fos un altre. Sí amb altres coses. «Em quedo amb la manera de competir. És la base que hem de mantenir durant tota la temporada. També hem tingut paciència; tot i no trobar el forat no hem desesperat. La idea del joc la tenim, però encara pensem més del compte què hem de fer per atacar bé. Ens queda recorregut i marge de millora», analitzava.

Després d'elogiar la «solidesa» d'un rival que venia amb la «inèrcia positiva» de l'última temporada, va parlar d'un partit «disputat» que cadascun dels dos conjunts va jugar «amb les seves armes». Ara, lluny del que havia dit Sergio uns minuts abans, ell sí que creia que el Girona mereixia guanyar. «Hem estat més a prop de la victòria nosaltres que no pas ells».

Llavors va arribar l'hora dels noms propis. Primer, el del jove Perro Porro, titular a la banda dreta de la defensa. «Ha estat en la línia que ens ha mostrat durant la pretemporada. S'ha mostrat molt determinant. És un nano atrevit i descarat que ens pot aportar moltes coses. El seu rendiment ha estat bo. A mesura que avancin els partits, segur que millorarà. El que ens ha mostrat fins ara és prou positiu», va valorar, just abans de parlar de Patrick Roberts, que va disputar els últims minuts. «Té unes característiques diferents. És ràpid i molt hàbil. Ens pot aportar desequilibri per banda, una condició que ens anirà molt bé». Llavors li ha tocat el torn a Stuani, titular ahir en detriment de Lozano. «M'he decidit per ell perquè el volia veure com es desenvolupava tenint en compte la seva importància dins del vestidor. Ve de fer uns números extraordinaris aquesta passada temporada i amb ell al camp, el Girona se sent còmode i confiat», explicava, tot destacant després la «importància» de Borja García. «Té una qualitat molt alta. Quan ha trobat el seu lloc, se l'ha vist molt més, generant accions de perill».

Finalment, se li va tornar a preguntar, com passa cada cop que es posa al davant dels micròfons, per a les possibles incorporacions en les dues setmanes que resten perquè s'acabi el mercat d'estiu. Va repetir de nou que està «content» amb la plantilla que té a dia d'avui, però no va amagar que al vestidor encara falten peces. «Està clar que estem treballant per reforçar l'equip. Si es produeix alguna possibilitat en el mercat que ens ajudi a millorar, segur que ho farem. De moment estic satisfet. Si es pot produir alguna incorporació que sigui de qualitat, serà benvinguda».