Factor Eusebio, benvinguts

Pedro Alcalà deia fa uns dies en una entrevista, que aquest estiu estaven aprenent molt de futbol amb el nou entrenador. Aquesta mateixa setmana, Àlex Granell explicava que el dia a dia de feina era molt amè amb la manera de fer del nou cos tècnic. També Borja García assegurava que Eusebio els demanava que gaudissin cada vegada que saltaven al camp per fer un entrenament. Aprendre i gaudir per treballar de manera amena, que traduït i sense saber massa d'això, deu voler dir una aposta clara pel bon futbol.

A les impressions que surten del vestidor després de les primeres setmanes de treball, caldria afegir-hi la sensació, o més aviat certesa, que han deixat els partits de pretemporada: l'equip busca tenir més la pilota i mantenir-la ocupada tot buscant la millor manera d'atacar.

I si a això hi sumem que en els vuit partits de preparació els gironins han marcat 19 gols i només n'han encaixat 6, tenim una plantilla a qui se li demana que gaudeixi mentre corre, a qui se li ensenya coses noves i a qui se li demana que vulgui ser protagonista del partit. Que això sigui suficient o no per guanyar estarà per veure, perquè al final parlem de futbol, esport on dos i dos no sempre fan quatre. Però com deia el mateix Eusebio a la roda de premsa prèvia al primer partit de lliga: «si fem la majoria de coses que sabem fer, ben fetes, estarem molt més a prop de guanyar».

A Eusebio i al Girona FC no els espera una temporada fàcil. En el cas de l'entrenador, asseure's a la banqueta que en els darrers quatre anys i mig ha estat ocupada pel tècnic que va salvar l'equip del descens, el va pujar a primera i el va mantenir amb tots els mèrits i honors, no serà fàcil. Però el tècnic de Valladolid és un home de futbol i sap de què va això. Si guanya, ningú es recordarà de Machín, però si no guanya, el sorià estarà molt present a Montilivi.

De moment ha fet la transició a la defensa de quatre sense grans alts i baixos; com ha quedat explicat ha seduït els jugadors i amb la seva manera de ser, planera i propera, s'ha començat a posar a la butxaca l'entorn. I a poc que els resultats l'acompanyin sembla que podem gaudir de debò un any més.

Però no ens enganyem, aquesta pot no ser una temporada fàcil ni per l'equip ni pel club. No és per falta d'ambició, però qui es pensi d'entrada que quedar quart per la cua no seria un autèntic èxit, s'equivocarà molt. Malgrat viure la segona campanya a la màxima categoria, el Girona FC seguirà essent un dels pressupostos més baixos i no seria d'estranyar que al llarg del campionat hi hagi moments complicats, que l'any passat pràcticament no varen existir.

O sigui que paciència amb l'equip i les situacions que vagin sorgint i confiança en la persona sobre la qual recau el nou projecte. I de moment a mirar en positiu que encara queden uns quants dies per acabar de completar la plantilla d'un Eusebio que, com a mínim de cara a fora, està més il·lusionat amb el que té, que preocupat pel que no té.

Ja ho deia Shakespeare: «patim molt amb el poc que ens falta i gaudim poc amb el molt que tenim». I és que al final, quants jugadors que ahir varen formar l'onze inicial no van ser protagonistes la temporada passada?

Cinturons que arranquem!