A falta de nous ídols, Montilivi sospira per no perdre els vells

A falta de nous ídols, aquest estiu a Montilivi només hi ha arribat una cara nova, la de Patrick Roberts, que tot just ahir disputava els primers 10 minuts, l'afició del Girona sospira per no perdre els vells. Aquells jugadors que han contribuït a dur l'equip fins aquí. «Portu, queda't» es va sentir diverses vegades des de la grada durant el partit contra el Valladolid. I és que encara amb dues setmanes per davant abans no es tanqui el mercat la mitjanit del dia 31 d'agost, el neguit per com acabarà configurada la plantilla hi és tant als despatxos com entre els seguidors. De moment Portu continua sent jugador del Girona, a pesar de l'interès del Sevilla per fitxar-lo a petició expressa de Pablo Machín. El públic de Montilivi també va aprofitar l'estrena de la lliga per aplaudir Stuani i per il·lusionar-se amb Pedro Porro. I va rebre amb escalfor Pere Pons quan va sortir ja a la recta final de partit, havia començat de suplent, en el lloc de Timor.

El xàfec, el diluvi, que va caure a Girona al migdia podia fer pensar que si la pluja seguia, el primer partit del campionat es jugaria amb poc ambient i en una piscina. Res d'això. La gespa va respondre al ruixat com si no hagués passat res, i a la grada hi havia 10.368 aficionats, una entrada similar a la mitjana de la temporada passada.



L'ampliació de gol sud, tancada

L'estadi, amb diverses millores, com les espectaculars i flamants noves torres de llum o la lona que cobreix la carcassa del gol nord, llueix cada vegada més. L'única pega va ser que no es va poder obrir per problemes tècnics i per la negativa dels Bombers, l'ampliació del gol sud i els aficionats d'aquell sector van ser reubicats. Sí que estava a punt el VAR, entre les dues banquetes, tot i que no va ser necessari recórrer al videoarbitratge en la seva aparició a la lliga. El partit va reunir molts VIPS. A la llotja hi eren els dos copropietaris del club, Pere Guardiola i, en representació del Manchester City, el seu CEO, Ferran Soriano. A Preferent van seguir el duel de costat d'Albert Jorquera i Juan Carlos Unzué.