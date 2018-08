Portu, una difícil opció per a Machín

Pablo Machín ha parlat sobre Portu. Ho ha fet durant la roda de premsa prèvia al partit que disputarà demà contra el Rayo. Ha estat l'últim a fer-ho. I és que el sorià no nega que seria una gran incorporació per la seu equip. "El conec perfectament. Va fer més de 10 gols i cap de penal. És súper ràpid, però té un contracte i no depèn del que jo vulgui." Així s'ha expressat per valorar la possible incorporació del mitjapunta de l'equip gironí en el seu esquema per cobrir la vacant de Correa o per la possible marxa de Sarabia.

Segons ha reconegut el representant del murcià a Estadio Deportivo, el Sevilla l'ha tantejat i confessa que tot és possible ja que els últims dies, "el mercat es torna boig". Pel que sembla, el tancament de l'operació estaria en mans del Girona, que voldrà fer valdre la clàusula de rescissió signada per Portu i fixada en 20 milions.