Sense ritme ni intensitat

Un punt en el primer partit de lliga serveix per anar guanyant confiança. A priori podem pensar que un empat és poc però tal com va anar l'encontre amb el Valladolid sumar sempre és important i necessari. Cal recordar que el primer objectiu del Girona ha de ser conjuntar l'equip amb la idea que vol implantar l'entrenador i a partir d'aquí créixer a mesura que avanci el campionat. Arribaran moments millors un cop els futbolistes agafin el to adequat.



UN DIBUIX DIFERENT. Fins ara el canvi més important pel que fa a la plantilla del Girona s'ha produït a la banqueta. Amb l'arribada d'Eusebio s'ha mantingut el gruix de jugadors de la temporada passada, els futbolistes amb més minuts i més decisius hi són tots, però el que sí que ha canviat és la idea de joc.

Des de l'inici de la pretemporada es va evidenciar la idea del nou tècnic. La defensa passa de tres centrals i dos carrilers a una línia de quatre, pel centre es perdrà l'equilibri dels dos pivots i dos jugadors d'enllaç per sortir amb un tribot format per un jugador de perfil més defensiu, ahir David Timor, i dos interiors de qualitat, Aleix Garcia per l'esquerra i Alex Granell a la dreta.

La idea de jugar amb un sol davanter centre de referència continua, ahir tot i arribar més tard degut al mundial, l'uruguaià Cristhian Stuani sortia d'inici deixant a la banqueta a Choco Lozano. A les bandes agafa més importància la posició dels extrems, Borja Garcia i Portu tenen tendència d'iniciar a la banda però acaben al centre, la incorporació dels laterals, Pedro Porro molt participatiu a la dreta i Marc Muniesa a l'esquerra serveix per donar més amplitud i profunditat.



LA PILOTA AGAFA PROTAGONISME. El control del partit passa per la zona de creació i el Girona vol ser dominador en aquesta parcel·la. Eusebio ja deixa clar des del primer moment que pel centre vol jugadors que dominin el futbol de posició, Alex Granell guarda més la posició per rebre en curt alhora que també salta a la pressió per poder defensar. Aleix Garcia estava més tapat tot i que també tenia possibilitats d'arribar a l'àrea des de segona línia. Amb el sistema de joc 1-4-3-3 l'equip es mou de manera diferent quan defensa i quan ataca.

Per defensar el més important és mantenir les línies juntes i treballar com un bloc compacte. Agafa molta importància el treball de pressió, el Girona anava a buscar el seu adversari a l'inici del joc amb l'objectiu de poder recuperar la pilota el més aviat possible, quan els davanters no la podien guanyar els encarregats de recuperar-la eren Granell i Timor que estaven una línia per darrere del davanter centre.



UN VALLADOLID ORDENAT DIFICULTA EL JOC DELS LOCALS. L'equip de Sergio estava molt ben posicionat. Amb un 1-4-2-3-1 replegava en camp propi i s'organitzava sense deixar fissures. El problema era pel Girona que havia de crear i portar el ritme. L'avantatge pels locals era que els val·lisoletans jugaven molt lluny de la porteria defensada per Yassine Bounou, quan el Valladolid recuperava la pilota no tenia possibilitats per crear accions d'atac.

A mesura que els minuts anaven passant agafava més importància no cometre errades, calia augmentar la velocitat però sense perdre el cap ja que es tractava de tenir paciència. Aquesta temporada l'equip d'Eusebio Sacristán ja no serà el conjunt sorpresa, els rivals vindran a Montilivi amb la idea de puntuar i defensar al màxim el resultat.



L'ATAC PASSAVA PER BORJA-PORTU-STUANI. Per poder enllaçar jugades ofensives és vital l'aparició dels futbolistes que juguen en posició més avançada. Els moviments de Borja Garcia, apareix a la banda per rebre i conduir cap a dintre, els desmarcatges a l'espai de Portu i la referència del davanter uruguaià serveixen per fer anar de corcoll a la defensa adversària. Ahir era molt important la participació dels tres futbolistes ja que davant un Valladolid organitzat defensivament els moviments d'atac apareixien amb comptagotes. Es podia pensar que amb una plantilla on encara no hi ha hagut fitxatges i repeteixen a l'equip inicial la majoria de futbolistes de la temporada passada es podria caure en una rutina negativa.

L'equip ha tornat a competir, està clar que encara amb molts aspectes per polir. Ahir el més important era aconseguir la victòria però al final no va ser possible. La dinàmica que anava mostrant el Girona a mesura que avançava la pretemporada feia pensar que ahir l'equip local tindria moltes possibilitats d'aconseguir els tres punts però el partit es va complicar ja que als jugadors els va faltar frescor i cames per poder desequilibrar en les jugades en zona de finalització. Eusebio va moure la davantera, va buscar recursos ofensius amb l'entrada del "Choco Lozano" i Ptarick Roberts però va faltar precisió en les passades interiors.



I DIUMENGE VE EL MADRID. Cal afrontar amb més optimisme i màxima confiança el partit contra l'equip de Julen Lopetegui. Un Reial Madrid obligat a guanyar la lliga vindrà el proper diumenge 26 d'agost a Girona amb el record de la derrota en la seva primera visita a Montilivi. Tornarà a ser un partit excitant on els aficionats gironins faran costat als seus futbolistes, el millor seria poder repetir el partit de la temporada passada però només podem demanar als jugadors que tornin a sortir concentrats i motivats com aquell dia i competeixin fins al final.