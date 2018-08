Sergio: «El punt és molt important per a nosaltres»

Prou satisfet, per no dir molt, va aparèixer Sergio González a la sala de premsa de Montilivi. El seu equip havia vingut a rascar algun punt, i se'n tornava amb un empat sense haver xutat ni un cop amb cara i ulls. «És un molt bon resultat per a nosaltres», deia el tècnic, parlant d'un punt «important que ens ha de donar confiança» i al qual cal donar-li més rellevància pel fet de «comptar amb molts jugadors que han debutat a Primera». Sergio va parlar d'un empat «de lluita, que ens ha de fer créixer a l'espera de tenir més armes ofensives». Es va mostrar orgullós d'haver «minimitzat les virtuts del Girona» i va assegurar que «no crec que ells s'hagin merescut guanyar. Potser han tingut una o dues aproximacions, però nosaltres tenim un porter i també una defensa que han fet bé la seva feina». Així i tot, va resumir que «l'empat ens deixa millor sabor de boca a nosaltres i és més que just».

També va explicar que «el pla era intentar aguantar el rial i al final treure una mica l'artilleria, que encara s'ha de posar en forma. No ens ha sortit del tot perfecte, però els meus jugadors ho han donat tot al damunt de la gespa i no els puc retreure res de res».