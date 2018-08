El Girona juga fort per blindar Pedro Porro

La vida continua somrient a Pedro Porro, que just l´endemà del seu debut a Primera Divisió, firmava la renovació amb el Girona fins al 2023, un any més del que estipulava el seu contracte, ampliat curiosament encara no fa ni un mes i mig. Amb 18 anys (en farà 19 el mes que ve), Porro continuarà formant part de la plantilla del filial, el Peralada, a Segona B, però si juga 10 partits a les ordres d´Eusebio passarà a tenir fitxa del primer equip en plenes condicions. Incorporat ara fa un any des del Rayo Vallecano per reforçar l´equip juvenil, Porro va ser una de les sensacions de la temporada passada tant en l´equip d´Àlex Marsal com amb el Peralada, amb qui va estrenar-se a la categoria de bronze disputant-hi cinc partits i fent tres gols. Amb el Girona, el curs passat, va jugar un partit de Copa al camp del Llevant. Després de fer tota la pretemporada a les ordres d´Eusebio, i davant la falta de reforços, el tècnic hi va confiar a l´onze inicial per rebre el Valladolid. Porro va tenir una notable actuació tot i que ha reconvertit la seva posició d´extrem a la de lateral dret. Va connectar bé amb Portu en el joc ofensiu i ha de continuar adaptant-se a la seva nova situació en defensa.

El Girona FC ha ampliat un any més el contracte de Pedro Porro, fins al juny de 2023. El jugador continuarà formant part de la plantilla del filial però el nou acord estableix que tindrà fitxa del primer equip si juga amb els d´Eusebio una desena de partits aquesta temporada. Amb 18 anys, Pedro Porro va debutar divendres a Primera completant els 90 minuts en el partit que els gironins van disputar contra el Real Valladolid.

Natural de Don Benito (Badajoz), Pedro Porro va jugar la temporada passada en el Juvenil A del Girona. El seu rendiment (15 gols i 30 assistències) de seguida va cridar l´atenció d´altres equips. A finals del curs passat es deia que el Madrid li anava al darrere però el Girona a primers de juliol va donar un bon cop d´efecte renovant-lo fins al 2022. Ara, coincidint amb la seva estrena a Primera, el Girona ha tornat a jugar fort per ell i li ha tornat a millorar el contracte ampliant-lo fins al 2023.

Format al Gimnástico de Don Benito, va passar a la base del Rayo Vallecano, on el seu bon paper, i també el que va oferir a la selecció extremenya al campionat d´Espanya, van fer que el Girona es decidís a fitxar-lo. Només un any després, ja s´ha estrenat a la màxima categoria i el seu nom comença a figurar a moltes agendes de directors esportius.

Porro és un extrem dretà explosiu i desequilibrant que va marcar diferències el curs passat a Divisió d´Honor. Amb el primer equip del Girona, Eusebio l´ha situat de lateral dret i caldrà veure si hi manté la confiança de cares a la visita del Madrid de diumenge que ve o aposta per l´experiència d´Aday, que estava sancionat en la primera jornada. El futbolista extremeny, a pesar de la seva joventut, té una personalitat guanyadora i el cap molt ben posat i això, sumat a les seves condicions físiques, el converteixen en la gran joia de futur del club.