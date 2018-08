Jairo Izquierdo (Extremadura) arriba però pot sortir cedit

A dotze dies per tancar el mercat de fitxatges, el Girona sembla que comença a moure fitxa. Després d´anunciar dijous l´arribada de Patrick Roberts, ahir va ser el torn de l´extrem Jairo Izquierdo. Tal com va avançar Diari de Girona, el jugador de 24 anys i nascut a Tenerife arriba a Montilivi procedent de l´Extremadura, amb qui va explotar –va marcar sis gols– i va aconseguir el curs passat l´ascens a Segona Divisió A. El club extremeny cobrarà uns 200.000 euros per aquesta operació. Tot indica, però, que el futbolista canari fitxat per quatre temporades (fins al 2022) marxarà cedit al Cadis. Precisament, la cessió de Jairo hauria de servir de moneda de canvi per agilitzar la incorporació del jugador del Cadis Salvi Sánchez al club gironí, que també hauria preguntat per aconseguir els serveis d´Álvaro Garcia.

Jairo Izquierdo és un futbolista d´atac, però amb sacrifici defensiu, destaca sobretot per la seva velocitat i la seva esquerra. Izquierdo té experiència a Segona Divisió A. Hi va jugar 18 partits amb la samarreta del Tenerife. Com a curiositat cal destacar que va jugar el Tenerife-Girona del 29 de novembre de 2015 (1-1) en substitució de Tomás Martínez a la segona part. Jairo es va formar a les categories inferiors del club canari abans de fer el salt al filial i finalment debutar al primer equip. El curs 2014-15 va marxar cedit al Reial Múrcia i la temporada següent va debutar amb el Tenerife a Segona A, abans de ser fitxat pel Melilla, en tots dos casos de Segona B.

A part del Cadis, l´extrem canari també interessa a Osasuna, Albacete i Deportivo de la Corunya. No obstant, l´opció que agafa més força és la del Cadis ja que serviria per abaratir el fitxatge de Salvi Sánchez, que té una clàusula de sis milions d´euros. Izquierdo agrada a molts clubs punters de la categoria de plata, a on el curs passat va ascendir amb l´Extremadura, després de superar en la tercera i definitiva ronda de promoció al Cartagena. Va ser un dels futbolistes clau en aquella fase i també durant tota la campanya, posant-se a l´agenda de molts clubs.

En les últimes hores el Sevilla hauria apostat fort per aconseguir els serveis de Portu, a qui precisament Pablo Machín coneix a la perfecció. El jugador del Girona té una clàusula de 20 milions d´euros, una xifra assumible per un Sevilla a qui el Girona ja ha fet saber que no està disposat a negociar. Dit en altres paraules, Portu només serà nou jugador del Sevilla si els andalusos abonen els 20 milions de la clàusula. Salvi, del Cadis, podria ser una de les opcions en cas que se li hagués de buscar substitut de manera urgent.

Així doncs, el Girona segueix treballant a foc lent amb la confecció de la plantilla. Quique Càrcel espera poder tancar l´arribada d´algun jugador més via Manchester City, després de tancar la cessió de Patrick Roberts i anunciar ahir el fitxatge de Jairo Izquierdo, que de moment s´entrenarà a les ordres d´Eusebio Sacristán abans no s´aclareixi el seu futur. El nou futbolista blanc-i-vermell és a Girona des de divendres, on va acabar de tancar els serrells de la operació.