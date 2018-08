Portu: amb l'ai al cor

Divendres a la nit, mentre a Montilivi el Girona i el Valladolid empataven a zero i l'afició local cantava allò de «Portu, queda't», el web d' Estadio Deportivo , un diari esportiu referent a la capital andalusa, publicava una informació en la qual, a partir d'una conversa amb el representant del jugador, deduïa que estava molt a prop del Sevilla. El mig centre ofensiu del Girona, renovat l'abril passat fins el 2022, agrada, i molt, a Pablo Machín, que ahir el va tornar a elogiar en la roda de premsa prèvia al partit que els andalusos jugaran aquest vespre al camp del Rayo. No hi ha hagut canvis respecte a dies i setmanes anteriors. L'interès del Sevilla és real, però l'única manera d'endur-se el futbolista serà pagant els 20 milions d'euros estipulats en la seva clàusula. El Girona, a aquestes alçades de la pel·lícula, compta amb el jugador, no se'n vol despendre i no pensa fer rebaixes.

La recta final del mercat d'estiu promet emocions fortes. La persiana s'abaixarà la mitjanit del 31 d'agost, una jornada que pot ser surrealista perquè poc abans que això passi, el Girona estarà acabant el seu partit de la tercera jornada al camp del Vila-real. Hi serà Portu? O el que més neguiteja al club i a l'afició: continuarà el futbolista murcià al club a partir de l'1 de setembre? Els seguidors i dirigents del Girona hauran de seguir amb l'ai al cor tretze dies més perquè no sembla que res s'hagi de resoldre en les pròximes hores. El Sevilla obre avui la lliga amb el Rayo i la setmana que ve comença la darrera eliminatòria per classificar-se per la Lliga Europa contra el Sigma Olomouc. Aquests resultats marcaran les primeres urgències, o no, de l'era Machín al Pizjuán i si el Sevilla acaba pagant o no per Portu.

«El conec perfectament. La temporada passada va fer més de deu gols, cap de penal. És súper ràpid però té contracte i no depèn del que jo vulgui», va manifestar el tècnic sorià ahir sobre l'interès del seu equip per aquest jugador. El Sevilla té diners. Aquest estiu ha tancat vendes per valor de 100 milions d'euros (Lenglet al Barça i N'zonzi al Roma serien dues de les més destacades). El següent a fer les maletes podria ser Ben Yedder.

Portu va arribar al Girona fa dues temporades procedent de l'Albacete i de seguida es va convertir en peça indiscutible per a Pablo Machín, tant a Segona, l'any de l'ascens, com el curs passat a Primera. Amb 25 anys fins i tot va arribar a sonar com a possible integrant de la selecció espanyola al Mundial. L'interès de diversos clubs (el València, on es va formar, també l'ha seguit de prop), va provocar que el Girona el renovés fins el 2021 l'any passat, amb una clàusula de 12 milions, que van passar a ser 20 l'abril passat quan, veient les seves altes prestacions, Quique Cárcel va aconseguir ampliar-li el contracte un any més, fins el 2022, amb una actualització del sou. Portu, de moment, està centrat amb el Girona. «Ho vam intentar fins a l'últim segon però no vam poder estrenar-nos amb victòria. A seguir treballant!», va tuitejar al final del partit contra el Valladolid.