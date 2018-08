Patrick Roberts diu que venir al Girona «és la millor decisió»

"Venir a Girona ha estat la millor decisió per mi, em permetrà créixer com a futbolista", ha assegurat aquest migdia l'extrem anglès Patrick Roberts en la seva presentació oficial a la sala de premsa de Montilivi. El jugador cedit pel City tanca una etapa de prèstec al Celtic escocès i ara n'obre una de nova a LaLliga: "El Girona té un bon grup i espero aportar-hi el meu granet de sorra. Poder enfrontar-me a equips com el Real Madrid són una motivació extra, espero que puguem fer un bon resultat", ha explicat.

A l'hora de definir-se com a futbolista ha dit que "gaudeixo jugant a futbol, m'agrada fer gols i si ho aconsegueixo seria molt bo per a tots". Roberts ha assegurat que coneix bé la Primera divisió espanyola: "La lliga l'he seguit sempre, jugar aquí és una bona oportunitat. Desitjo poder disputar tants partits com sigui possible".

Per la seva banda el director esportiu del Girona, Quique Cárcel, ha destacat que "Patrick Roberts ens donarà molta profunditat, s'adaptarà perfectament al sistema d'Eusebio. Té desequilibri i molta fam".