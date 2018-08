"Qui vulgui Portu s'haurà d'apropar a la clàusula"

El futur de Portu és ara mateix la gran preocupació no només dels aficionats del Girona sinó també del director esportiu, Quique Cárcel. El barceloní ha reconegut aquest migdia que veure el seu nom als diaris cada dia "és una inquietud". En aquest sentit, Cárcel ha admès que hi ha hagut "contactes amb algun club" però que de moment "no hi ha hagut cap oferta sobre la taula". "S'han parlat de valors i xifres però sense entrar en detall", ha explicat un Cárcel que tem sobretot el rampell final d'algun equip. "Em fa més por la desesperació que pugui tenir algun club, però de moment, els clubs que han mostrat interès (el Sevilla) ahir van guanyar i estem tots contents". Cárcel ha anat una mica més enllà. "Si arriba una oferta important i fa créixer el club, el primer és el club. Ara bé, han de ser valors reals de mercat i per a què el club creixi. Mentre no arribin, volem que Portu continuï amb nosaltres", ha dit. Per tot plegat, Cárcel veu difícil que Portu acabi sortint. "Tenint en compte la situació del mercat, que s'està tancant, fa que tingui respecte a la clàusula (20 milions). S'haurà d'apropar molts als números", ha dit Cárcel.

Pel que fa a la situació de Jairo Izquierdo, Cárcel ha revelat que el jugador pateix una lesió muscular que fa que el seu futur no estigui gens clar. "Hi ha dues opcions o bé es queda perquè entra en la nostra manera de jugar o bé se'n pot anar cedit per al seu creixement i per què disposi de més minuts. Al Girona té molta competència i li costarà entrar", ha dit. Cárcel també ha assegurat que té coses "treballades" i que "sens dubte" es farà alguna incorporació més.