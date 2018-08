De companys a rivals a la banqueta

Pablo Machín va guanyar la partida a Zinedine Zidane la temporada passada en la primera visita del Reial Madrid en partit oficial. Un triomf històric (2-1) llaurat gràcies als gols de Cristhian Stuani i Portu que van capgirar l'inicial d'Isco i fer tremolar com mai Montilivi. El sorià sempre ha recordat aquell partit i aquella victòria com el de més trascendència del curs passat pel fet de superar el campió d'Europa. Enguany però, Machín ja és història del Girona i la banqueta de Montilivi l'ocupa Eusebio Sacristán. També a Chamartín tenen nou director d'orquestra ja que Zidane va decidir que ja en tenia prou i va deixar plantat Florentino Pérez després de guanyar tres Champions League consecutives. Després d'unes setmanes de carbasses par part d'uns quants tècnics, el president blanc va convèncer Julen Lopetegui, fet que va provocar la seva destitució com a seleccionador espanyol a poques hores del debut d'Espanya al Mundial. Tot plegat farà que en el Girona-Reial Madrid de diumenge les dues banquetes tinguin inquil·lins nous. Eusebio Sacristán se les heurà amb Julen Lopetegui en el primer duel entre dos entrenadors que es coneixen més que bé. De fet, van ser companys d'equip la temporada 1994-95 en què van compartir vestidor al FC Barcelona.

Eusebio i Lopetegui van coincidir al Barça només un curs i, probablement, cap dels dos en guardi gaire bon record. Fa 24 anys, l'actual tècnic del Girona vivia la seva última temporada a Can Barça i després d'haver estat peça clau del Dream Team, entre les lesions i les estranyes apostes de Cruyff per homes com Eskurza o José Mari, es va quedar sense gaire protagonisme aquell any. Eusebio, de 30 anys va disputar 23 partits, la xifra més baixa de les seves 7 campanyes al Camp Nou. Pitjor li van anar les coses a un Lopetegui que aterrava a Barcelona amb tota la il·lusió del món per a intentar fer oblidar Zubizarreta. El basc venia del Logronyès on havia completat unes meritòries temporades i de formar part de la selecció espanyola del Mundial dels Estats Units. Tanmateix, tot li va sortir al revés. Lopetegui partia amb molt d'avantage respecte Carles Busquets i Jesús Mariano Angoy per ser el titular de Cruyff però els nervis i la pressió se'l van menjar viu. Cinc gols encaixats, algun de còmic, i expulsió inclosa en la seva estrena al Camp Nou contra el Saragossa a la Supercopa (4-5) van fer que Cruyff apostés per Busquets com a titular. Lopetegui disputaria només 7 partits aquell curs en els quals encaixaria 13 gols. Amb Eusebio sobre la gespa només va coincidir en la derrota per 4-2 al camp del Sevilla (amb un gol de Miquel Soler).



Amb Onésimo al Rayo

Acabada aquella temporada 94-95, Eusebio se'n va anar al Celta de Vigo però Lopetegui va continuar a la plantilla del Barça. Tanmateix, el seu paper seria encara més residual i en les dues campanyes posteriors (95-96 i 96-97) tan sols va disputar 4 partits. L'any 97, va desvincular-se del conjunt blaugrana per fitxar pel Rayo Vallecano, que llavors era a Segona A. A Vallecas, Lopetegui va tenir-hi com a company un altre exjugador amb qui es trobarà diumenge a la banqueta local de Montilivi: Onésimo Sánchez. L'extrem castellà només va coincidir un any amb Lopetegui al Rayo, ja que l'estiu del 1998 va deixar Vallecas per fitxar pel Burgos, de Segona B. Això sí, en la seva primera etapa amb el Rayo, el curs 93-94, va marcar un gol a Lopetegui en el triomf dels madrilenys contra el Logronyès (3-1).

Eusebio i Lopetegui van penjar les botes i els guants, respectivament, el 2002 i van començar la seva carrera com a entrenador. El castellà va passar pel cos tècnic del Barça, Celta de Vigo, Barça B i Reial Societat mentre que el basc ha dirigit el Rayo, el Madrid Castella, el Porto i diferents equips de categories inferiors de la selecció espanyola fins arribar a l'absoluta. Mai però s'han enfrontat en partit oficial a les banquetes i per això el de diumenge serà el primer.

Al costat de Julen Lopetegui a la banqueta blanca hi serà Albert Celades. L'andorrà també té un estret vincle amb Quique Cárcel, màxim responsable esportiu del Girona, amb qui va coincidir a les categories inferiors del FC Barcelona.