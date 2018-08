«Em fa por la desesperació d'un club a última hora per Portu»

Les alarmes per Portu han tornat a sonar amb força els darrers dies, despertant certa «inquietud» als despatxos del Girona. El mitjapunta murcià, que va renovar l'abril passat fins al 2022 i té una clàusula de rescissió de 20 milions d'euros, sona com a possible reforç al Sevilla de Machín però el director esportiu Quique Cárcel té clar que si realment algú li acaba presentant una oferta, Portu no marxarà a qualsevol preu. «Volem que continuï amb nosaltres. Qui el vulgui s'haurà d'apropar a la clàusula», va dir Cárcel durant la presentació de Patrick Roberts, l'extrem anglès que s'ha convertit en la primera cara nova del Girona aquest estiu i tindria cabuda com a possible relleu de Portu. El director esportiu del Sevilla Joaquín Caparrós va dir ahir a la presentació de Gonalons que el murcià «està en la seva llista, però de moment no s'ha avançat més».

«Hem tingut contactes amb algun club en forma de pregunta, però ara per ara ningú ens ha presentat cap oferta sobre la taula. S'ha parlat de xifres, sense entrar en detall. Em fa por la desesperació que pugui tenir algun club a última hora, tot i que els clubs que han mostrat interès van guanyar diumenge passat. Així que estem contents. Volem que Portu es quedi per mantenir el grup de l'any passat», va explicar. Els dies passen però la incertesa pel futur de Portu es manté. No obstant això, cal pensar que els equips de LaLliga tenen temps fins al 31 d'agost a mitjanit i els blanc-i-vermells s'enfrontaran al Vila-real aquell mateix dia a les deu de la nit. «És una inquietud lògica. No crec que acabem el partit del dia 31 i m'assabenti que un dels nostres futbolistes ha estat fitxat mentre jugava contra el Vila-real. Tot pot passar, però espero que no. Tanmateix, la lliga està preparada i si això passés, imagino que se'ns obriria un marge de temps per poder reaccionar».

«Les opcions són menors que a principis de mercat. Però tenint en compte la situació del mercat, que està a punt de tancar-se, caldrà respectar la clàusula i apropar-se als números», va comentar Cárcel, que també mira «per l'entitat». «Si arriba una oferta important i fa créixer el club, ho valorarem. El primer de tot és el Girona», va assenyalar.

Sobre l'arribada del segon fitxatge Jario Izquierdo, Cárcel encara no té clar si el jugador procedent de l'Extremadura tindrà cabuda a l'equip d'Eusebio. «L'hem seguit des de fa temps i la temporada passada va explotar amb l'ascens a Segona A. Va fer un any excel·lent, aconseguint fites importants, però ha patit una situació difícil amb una lesió muscular que no deixa clar el seu futur al Girona. Hi ha dues opcions: es queda perquè entra en la nostra manera de jugar o marxa cedit per disposar de minuts i millorar el seu creixement com a futbolista. Aquí té molta competència i li costarà entrar a l'equip». Mentrestant, el Girona va esgotant els dies per poder reaccionar si algú marxa confiant que «les opcions són menors». «No ens agrada pensar que algú pugui marxar, però per si de cas tenim coses treballades».