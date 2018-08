L'àrbitre del debut a Primera Divisió xiularà el partit contra el Reial Madrid

El Girona ja coneix qui serà l'encarregat de dirigir la segona visita oficial del Reial Madrid a Montilivi. L'escollit per la Federació Espanyola de Futbol per xiular el partit de diumenge (1/4 d'11) contra el campió d'Europa és Martínez Munuera. Es tracta d'un vell conegut de l'afició blanc-i-vermella, la qual en guarda un bon record. De fet, el col·legiat valencià ha estat testimoni de primera mà de dos dels fets més importants del club de la darrera dècada. I és que Martínez Munuera va ser l'àrbitre que va dirigir el partit contra el Ceuta que va suposar el retorn a Segona Divisió A el 2008, mig segle després, de l'última vegada. A més a més, el valencià també va ser l'encarregat de xiular l'estrena del conjunt gironí a la màxima categoria, en el 2-2 contra l'Atlètic de Madrid del curs passat.

El balanç amb Martínez Munuera del Girona és més que favorable. De fet, dels deu partits que el valencià els ha xiulat, 4 han acabat amb victòria gironina, 4 amb empat i només dos amb derrota. A banda de l'1-0 contra el Ceuta, el Girona també ha guanyat el Granada 2-0 (2010-11), el Xerez 0-2 (12-13) i l'Alcorcón 3-1 al play-off del 2013. Els empats han estat contra l'Osca 1-1 a la Copa (10-11), a Albacete 1-1 (10-11), contra l'Alcorcón 0-0 (11-12) i davant l'Atlètic de Madrid el curs passat (2-2). Per últim les dues úniques derrotes amb Martínez Munuera han estat al camp del Salamanca per 1-0 el curs 10-11 i a Còrdova també per la mínima (1-0) i amb gol de Borja García la temporada 2011-12.

Al Reial Madrid, Martínez Munuera l'ha dirigit fins a 13 vegades amb un balanç de 9 victòries, dos empats i una sola derrota a càrrec de la Reial Societat per 4-2 (2014-15).



El Girona C, a la final

D'altra banda, el Girona C disputarà dissabte (2/4 de 12) la final de la Copa Catalunya amateur a Tàrrega contra El Catllar. Ahir es va celebrar la reunió entre els clubs i la Federació a la qual hi va assistir l'entrenador del conjunt gironí Àxel Vizuete, així com el president del conjunt tarragoní Xavier Roch. El Girona C va desfer-se del Young Talent Badalona Sud en la darrera eliminatòria abans de la final (0-2).