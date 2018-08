L'exdavanter del Girona Olunga debuta amb derrota al Japó

L'exatacant del Girona Michael Olunga va gaudir aquest cap de setmana dels seus primers minuts amb el seu nou equip, el Kashiwa Reysol en el partit contra el Jubilo Iwata. Olunga va entrar al camp al minut 60 de partit però no va poder fer res per evitar la desfeta del seu equip per 2-0. El Kashiwa Reysol és actualment tretzè classificat de la primera divisió japonesa. Després de la seva cessió al Girona el curs passat (3 gols ten 16 partits i tots en el duel contra el Las Palmas) el seu club, el Guizhou Zhicheng xinès ha traspassat el davanter kenià aquest estiu al conjunt japonès.