Jairo Izquierdo arriba conscient que pot acabar cedit a un Segona Divisió

Va ser una de les sensacions del Grup IV de Segona B amb l'Extremadura, amb qui va celebrar l'ascens a Segona A el juny passat. El seu rendiment (44 partits i 6 gols) va cridar l'atenció d'un grapat d'equips de la categoria de plata però ha estat el Girona qui s'ha quedat amb aquest extrem de 24 anys format al planter del Tenerife. Ara bé, gens clar està que Jairo formi part de la plantilla del primer equip blanc-i-vermell ja que, tal i com el jugador i Quique Cárcel van reconèixer ahir durant la seva presentació, l'opció que se'n vagi cedit a un equip de Segona A és oberta. «L'opció de ser cedit hi és i ja es veurà quan hagi de ser», deia ahir el canari. En la mateixa línia s'expressava Cárcel que tot i això, reconeixia que encara no té clar què faran. «No tinc cap decisió presa».

Jairo confia poder-se entrenar ben aviat amb els seus nous companys tot i que, de moment una lesió muscular que es va fer durant el play-off i de la qual va recaure a l'estiu no li ho permet. És qüestió de pocs dies perquè el jugador ja està en la fase de «readaptació» per integrar-se al grup però aquests dies poden ser claus per al seu futur. «Hem de replantejarnos durant aquests deu dies si el millor és anar cedit o quedar-se. El míster l'ha de veure i llavors ja veurem si hi ha situacions de mercat», deia Cárcel. En aquest sentit, el futur de Jairo podria estar vinculat al Cadis. L'interès del Girona en els jugadors del conjunt gadità Álvaro García i Salvi Sánchez podria fer que Cárcel jugués la carta Jairo en la negociació.

De moment però Jairo confia poder realitzar algun entrenament a les ordres d'Eusebio Sacristán i intentar convèncer-lo que té lloc a Primera Divisió. Amb experiència a Segona A al Tenerife i a Segona B amb el Mçurcia i l'Extremadura Jairo reconeixia ahir que «no s'esperava» la trucada del Girona i que li ha suposat una «alegria immensa». Pel que fa a la lesió, Jairo no creu que condicioni el seu futur. «El club sabrà què ha de fer amb mi. Sigui on sigui he de continuar avançant».