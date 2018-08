L'Olympique de Marsella té Cristhian Stuani a la seva llista de futuribles

A principis d'estiu, la direcció esportiva del Girona tenia força coll avall que hi hauria equips que vindrien a buscar alguns dels jugadors més destacats de la temporada passada (Portu, Juanpe, Stuani o Mojica). A l'hora de la veritat, però, cap club s'ha acostat al que demanava el Girona per vendre aquests jugadors i ara amb el mercat d'Anglaterra i Itàlia tancat les opcions de vendre són cada cop més difícils. Tot i això, a la Lliga espanyola el mercat no es tanca fins al 31 d'agost i això preocupa a Montilivi. El nom de Portu és el que fa patir més Quique Cárcel i també l'afició blanc-i-vermella per culpa de l'interès del Sevilla. Ara bé, ahir France Football informava també que l'Olympique de Marsella tindria a la seva agenda Cristhian Stuani. El conjunt francès cerca un davanter referència i l'uruguaià és un dels cinc jugadors que té Andoni Zubizarreta, màxim responsable esportiu, a la seva agenda. Els altres noms que té l'Olympique a l'agenda són Moussa Dembélé (Celtic), Julio Tavares (Dijon), Bas Dost (Sporting Lisboa) i Wissam Ben Yedder (Sevilla). La clàusula de rescissió d'Stuani ronda els quinze milions d'euros.