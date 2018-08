Stuani s'entrena al marge

L'estat físic de Cristhian Stuani és ara mateix el principal maldecap del Girona per encarar la visita del Reial Madrid de diumenge (1/4 d'11). El davanter uruguaià s'ha exercitat al marge dels seus companys aquest matí per culpa d'uns problemes físics tot i que des del club es té confiança que estigui en condicions de poder jugar. De la seva banda, Mojica, Ramalho i Planas no s'han entrenat i, en principi, estan descartats. Paral·lelament aquest migdia Bernardo Espinosa, Aday, Timor i Muniesa han comparegut en conferència de premsa per valorar la segona visita oficial del conjunt blanc a Montilivi. El discurs generalitzat ha estat que el de diumenge serà un "partit completament diferent" del de la temporada passada en què el Girona es va imposar per 2-1. "Tenim la confiança de repetir tot el que vam fer bé aquell dia" ha dit Bernardo. En aquest sentit, Timor considera que el Madrid "segurament vindrà amb ganes amb la mida presa de Montilivi" després de l'ensurt de l'any passat.

Un dels temes més tractats durant la trobada amb els mitjans ha estat l'absència de Cristiano Ronaldo, traspassat aquest estiu al Juventus. Aday ha recordat que es tracta d'un jugador "irremplaçable" i que "el Madrid continua sent el Madrid amb o sense ell". Per últim, Muniesa, ha subratllat la importància d'aconseguir "un bon resultat" per encarar amb garanties les properes jornades d'un calendari "molt exigent".