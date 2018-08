Un tuit de Portu fa que l'afició clami perquè no marxi

«Avui es compleixen dos anys del meu debut oficial amb la samarreta del Girona. Com passa el temps!», va escriure Portu al seu compte de Twitter, tot acompanyant-ho amb una imatge d'ell jugant contra el Sevilla Atlètic. L'escrit va despertar l'afició blanc-i-vermella, que aprofitava per demanar-li que no canviï d'aires al tram final del mercat d'estiu. «Et volem per molts anys més. Ets part de la història del Girona», li recordava un aficionat. Un altre, li deia: «Portu, queda't per molts anys». També s'hi va sumar algun aficionat del Sevilla. «Bon motiu per venir aquí. Cervesa, cargols i classificar el Sevilla per a la Champions».





