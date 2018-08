El dia que el Girona es va fer gran de cop

Diuen els aficionats més veterans que l'embogimenta general que es va viure a Montilivi el dia de Sant Narcís de l'any passat no s'havia vist mai en els 47 anys d'història de l'estadi. Ni la festa per l'ascens a Primera va suposar un deliri tan gros com el que es va viure a Montilivi amb la victòria de l'equip davant el Reial Madrid (2-1). Era la primera visita oficial del conjunt blanc a Girona i ho feia a més a més com a campió de les dues últimes edicions de la Champions League. Un dels partits més esperats de l'any i que va suposar no només un punt d'inflexió per al Girona, que a partir de llavors va començar a escalar llocs a la classificació, sinó també la confirmació de la comunió de l'afició amb l'equip. Un resultat, aquell 2-1, que va anar directe al llibre d'or de la història del club i amb ell tots els seus protagonistes. Stuani i Portu van ser els autors dels gols que van capgirar la diana inicial d'Isco i certificar la victòria final. Un partit perfecte. Un dia rodó. Es complia la profecia que Pere Pons havia fet des del balcó de l'Ajuntament durant la celebració per l'ascens: el Girona havia rebentat el Reial Madrid. Montilivi, amb 13.383 espectadors, esclatava d'eufòria i posava a prova, de passada, les noves graderies retràctils que, van ser capaces de suportar els bots embogits de l'afició.

Han passat deu mesos però aquell partit a cap aficionat, ni jove ni gran, se li esborrarà de la memòria. De fet, ja durant la temporada passada i també aquest estiu, Una bona colla de jugadors han reconegut en diverses entrevistes que aquell va ser el millor partit del curs 2017-18. També un Pablo Machín que diumenge no s'asseurà a la banqueta. El sorià recorda sempre que «les cares de joia i alegria» dels aficionats blanc-i-vermells abandonant Montilivi aquell dia no les havia vist mai. Com ell, cap dels protagonistes d'aquella històrica victòria oblidarà aquell dia.

El Girona va carregar-se el Madrid sí, però el més important és que a final de curs va aconseguir mantenir-se i diumenge tindrà l'oportunitat de repetir-ho. Almenys d'intentar-ho. Que ningú s'equivoqui ni es confongui, no pas per haver-ho aconseguit un cop serà més fàcil tornar-hi. Tot al contrari. Els jugadors del Girona ho saben i tenen assumit que el comodí del factor sorpresa ja el van gastar i diumenge es trobaran un Madrid amb ganes de revenja. Ara bé, si el campió d'Europa, ara tres cops consecutius, vol endur-se els tres punts de Montilivi haurà de suar. «Si volen guanyar-nos ho hauran de fer molt bé. Esperem poder repetir aquell gran dia de l'any passat», deia ahir Bernardo Espinosa que confessava que «tots els records d'aquell partits són bons». El central colombià té clar però que diumenge serà una altra història. També ho veu així, un altre dels protagonistes de la victòria del curs passat, un David Timor que preveu un partit «completament diferent». Timor va disputar el darrer quart d'hora del partit de l'any passat entrant al camp en substitució de Borja García. «Recordo perfectament aquell dia, perquè va ser el meu redebut amb el Girona. Hi havia un gran ambient. Es van ajuntar molts condicionants. Potser pel rival, a Catalunya és bonic rebre el Madrid. La gent estava molt eufòrica i el resultat va servir perquè estiguessin encara més al costat de l'equip», explicava el migcampista de Carcaixent.

Els que també van viure de ben a prop la fita històrica de la temporada passada van ser Aday Benítez i Marc Muniesa. Tots dos van ser titulars aquell dia i van veure com el Girona se sobreposava a veure com el Madrid s'avançava en un contracop per acabar passant per sobre del Madrid. «A la mitja part, el míster ens va transmetre que estàvem fent un bon partit i que una jugada ens podia valer per empatar. Ells no van estar del tot bé i nosaltres no vam deixar de creure-hi mai. Ens va sortir bé i va ser un dia molt especial. Poca gent s'ho esperava, que guanyaríem». En la mateixa línia s'expressa Marc Muniesa. El de Lloret de Mar reconeix que aquella victòria va ser «un dels millors partits de l'any perquè vam guanyar». Muniesa, però, recorda també que contra l'Atlètic de Madrid en la primera jornada, l'equip va fer un partidarro que no va saber tancar. «Se'ns va escapar inexplicablement». Muniesa destaca la importància d'aconseguir diumenge un bon resultat per encarar amb més garanties els propers partits contra Vila-real i Celta. «Era important guanyar el Valladolid. Ens va costar i no vam poder. Ells es van tancar i nosaltres potser no vam tenir el ritme o la intensitat adequats».

No hi seran Machín ni Maffeo per part del Girona ni Zidane a la banqueta del Madrid. Ara bé, l'absència més destacada diumenge serà la de Cristiano Ronaldo. El portuguès ha estat traspassat al Juventus aquest estiu després de liderar l'atac blanc els últims 9 anys. Els jugadors del Girona són conscients de l'ascendència de Cristiano al joc dels blancs i per això veuen que pot ser un bon moment per enfrontar-s'hi a la segona jornada. «Amb Lopetegui volen jugar més la pilota. Han perdut la referència però homes com Bale, Asensio o Benzema s'han alliberat», explica Muniesa. En aquesta línia, Aday -que va reconèixer la seva simpatia pel Madrid- assegurava que «el Madrid continua sent el Madrid amb o sense Cristiano» a qui considera un jugador «irrepetible i irremplaçable». La baixa del portuguès la valorava també Bernardo. «No tenir al davant un dels que més gols fa és una bona notícia. Ara, també pot ser una arma de doble fil perquè vol dir que hi haurà d'altres jugadors amb la mateixa gana o més al seu lloc. Una entitat com el Madrid segur que oferirà alternatives de gran nivell. El Madrid té prou armes per no haver d'enyorar cap jugador», sentenciava.