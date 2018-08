El dilema de Jonás Ramalho: acceptar la renovació o canviar d'aires

Queda poc més d'una setmana perquè el mercat d'estiu s'acabi i a Montilivi encara queda feina per fer. Sobretot pel que fa les entrades; només s'han tancat un parell de fitxatges (Patrick Roberts i Jairo Izquierd0) i és evident que encara falten peces per completar la plantilla. Ara bé, tampoc es podria descartar que hi hagués alguna sortida. La continuïtat de Portu encara no està assegurada -el Sevilla el vol, però els 20 milions d'euros de clàusula han frenat, de moment, l'operació. En aquests propers dies, un dels altres jugadors de la plantilla que haurà de prendre una decisió és Jonás Ramalho. Acaba contracte el proper 30 de juny del 2019 i uns quants equips s'han interessat per la seva situació; a més, amb Eusebio s'ha passat de jugar amb tres centrals a fer-ho amb dos, cosa que li resta protagonisme. L'últim club que ha trucat a la seva porta és el Bruges belga. De moment, però, «tot està molt verd», com afirmen des del seu entorn més proper. La seva clàusula ronda el milió i mig d'euros.

El Girona no està disposat a perdre'l i, per això, unes setmanes enrere, li va posar sobre de la taula una proposta per ampliar-li el contracte. La proposta, això sí, no ha anat a més. Des de llavors que no n'han tornat a parlar. El jugador prioritza recuperar-se bé de la seva lesió al turmell; tot i això, tard o d'hora prendrà una decisió.