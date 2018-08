El Girona produeix un vídeo motivacional davant la visita del Reial Madrid

«Junts podem tornar a fer-ho». Així, amb aquesta clara declaració d'intencions, acaba el vídeo motivacional que el Girona ha publicat avui dijous a les xarxes socials per esperonar la seva afició davant la visita del Reial Madrid a Montilivi aquest diumenge.



El vídeo, on apareixen els defenses Juanpe i Marc Muniesa i el capità de l'equip, el gironí Àlex Granell, apel·la a la històrica victòria de la temporada passada (2-1), la del debut del conjunt blanc-i-vermell a Primera, per demanar ajuda a l'afició davant la proximitat d'«un nou repte» per a l'entitat.



"Vosaltres ens ajudeu a frenar el rival. Vosaltres formeu part de cada jugada. Vosaltres feu créixer la nostra història. Estem preparats", remarquen els jugadors gironins just abans que aparegui un lema inequívoc en pantalla: "Tornar a creure. Tornar a lluitar. Tornar a somiar".



Després de l'entrenament d'ahir dimecres, els futbolistes d'Eusebio Sacristán ja es van mostrar plenament convençuts de les seves possibilitats de batre el conjunt de Julen Lopetegui.



"Sabem que serà un partit molt difícil, perquè el rival és el favorit, però si volen guanyar hauran de fer-ho molt bé. Esperem repetir aquell gran dia que la temporada passada li vam regalar a l'afició. Va ser inoblidable, va ser una gesta històrica", ha emfatitzat el defensa colombià Bernardo Espinosa.