Conjura per intentar repetir la fita històrica del curs passat

La plantilla del Girona es va tornar a exercitar ahir a La Vinya amb tota l´atenció centrada en el partit de demà passat contra el Reial Madrid a Montilivi. Una visita històrica que farà que l´estadi es vesteixi de vint-i-un botons per a intentar reviure la festassa de la temporada passada. Resten però encara un parell de dies per al matx que el tècnic blanc-i-vermell, Eusebio Sacristán, farà servir per veure l´evolució dels jugadors que té amb problemes físics. Sembla pràcticament impossible que Jonas Ramalho, Johan Mojica i Carles Planas estiguin recuperats per jugar diumenge mentre que el gran maldecap d´Eusebio és Cristhian Stuani. El davanter uruguaià es va entrenar dimecres al marge del seus companys tot i que el club va assegurar que la seva participació al partit no hauria de perillar. Ahir la sessió d´entrenament va ser a porta tancada i no hi va haver cap comunicació per part de l´entitat sobre l´estat físic del charrúa. Tot plegat fa que la presència d´Stuani al partit sigui una incògnita.

Qui sí que estarà a punt demà passat serà Aday Benítez un cop complerta la sanció que li va impedir jugar contra el Valladolid. Caldrà veure si el de Sentmenat entra a l´onze al lateral dret o bé Eusebio hi manté el jove Pedro Porro. Mentrestant a Chamartín, Julen Lopetegui continua amb la preparació del partit a Montilivi. El tècnic basc té, en principi, tots els seus homes a disposició malgrat que manté la incògnita del central Jesús Vallejo. A més a més, el porter Lunin està negociant la seva cessió al Leganés.



Equip i afició, de la mà

Paral·lelament a l´actualitat esportiva dels dos equips, el partit continua generant una gran expectació entre l´afició gironina. La ciutat i les comarques ja fa dies que pensen en el partit i en intentar repetir una fita històrica com va ser la victòria de la temporada passada. Aquell 2-1 va disparar encara més la Gironamania a la demarcació. En aquest sentit, el club va publicar ahir a través de les xarxes socials un vídeo motivacional en què diversos jugadors de l´equip animen l´afició a fer-los costat diumenge per intentar repetir la gesta. «Us tornem a necessitar. Ens espera un nou repte. Junts ho podem tornar a fer» aquest és el missatge que transmet el Girona amb imatges de celebració de la victòria de l´any passat. Al mateix temps Marc Muniesa, Juanpe Ramírez i Àlex Granell pronuncien uns missatges per mirar d´engrescar la gent. «Vosaltres ens ajudeu a frenar els rivals» diu Muniesa; «Vosaltres formeu part de cada jugada», diu Juanpe mentre que Granell sentencia que «Vosaltres feu créixer la nostra història». El capità acaba amb un «Estic preparat; estem preparats». Un clar missatge de la conjura que hi ha al vestidor per intentar carregar-se altre cop el campió d´Europa a Montilivi.

A més a més, el Girona també demana als seus seguidors que diumenge alcin les banderes blanc-i-vermelles amb el missatge «orgull gironí» que se´ls va fer entrega amb el carnet de soci. L´objectiu és escalfar l´ambient i esperonar els jugadors blanc-i-vermells instants abans de l´inici del partit. L´estadi obrirà les seves portes a partir de 3/4 de 9 del vespre per tal d´evitar aglomeracions i cues i, de passada, fer que els seguidors blanc-i-vermells facin costat als seus futbolistes des de l´escalfament previ al partit.