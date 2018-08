La seguretat del Girona-Madrid mobilitzarà 270 persones

El dispositiu de seguretat del Girona-Reial Madrid de diumenge mobilitzarà entre 250 i 270 persones, segons va confirmar ahir el sotsinspector dels Mossos Albert Mendoza. Hi prendran part agents de la policia autonòmica de la brigada mòbil, de la unitat canina, dels Tedax i de les ARRO (Àrees Regionals de Recursos Operatius), alguns dels quals, arribats des de Barcelona com a reforç. I ho completaran els membres de la Policia Municipal, els agents de seguretat privada contractats pel club i el personal sanitari. «No variarà gaire del que ja vam desplegar la temporada passada en els partits contra el Barça i el Madrid», detalla Mendoza, que actua com a coordinador de seguretat del Girona i és l'encarregat de dirigir tot el dispositiu de manera centralitzada des de l'UCO (Unitat de control operatiu).

El Girona va entregar al Madrid 306 entrades per al partit, corresponents a la grada visitant, perquè les distribuís entre els seus aficionats però fins ahir només n'havia despatxat 130. El club blanc les repartirà el mateix diumenge, dia de partit, sota uns estrictes controls: cada localitat duu assignat el DNI del seu comprador i, a més, aquests també estaran identificats amb una polsera sense la qual no podrien accedir al camp. Mendoza explica que «el Madrid dona molta importància als protocols de seguretat i fins i tot dues persones seves estaran a la grada visitant per controlar els aficionats». Els Mossos disposen d'un llistat amb la relació de seguidors visitants que estaran diumenge a Montilivi i s'ha constatat que «de moment, no vénen aficionats de risc».

La temporada passada la convivència entre els seguidors del Girona i els del Madrid va ser molt pacífica a pesar que l'ambient s'havia anat caldejant, sobretot des dels mitjans de la capital d'Espanya, a conseqüència del clima polític que hi havia a Catalunya: la diada de Sant Narcís de 2017 tot just feia dos dies que el Parlament havia proclamat la independència i es va arribar a especular amb una invasió de camp premeditada que no va existir. A diferència de l'any passat el Madrid, que viatjarà el mateix dia de partit i tornarà a la capital d'Espanya una vegada finalitzat, farà els desplaçaments per la ciutat i fins a l'estadi amb el seu autobús habitual rotulat amb l'escut i els motius madridistes. «Hi ha molta més sensació de normalitat», apunta el sotsinspector dels Mossos, que recomana als aficionats «anar a Montilivi amb temps per evitar cues als accessos davant dels gran número de seguidors que es preveu».

El Girona-Madrid no és d'alt risc (ho decreta la Comissió Nacional contra la Violència i la Xenofòbia a petició dels clubs, la policia o la federació), però segons Albert Mendoza, el dispositiu de seguretat tampoc variaria gaire si ho fos. Segons recorda «estem en nivell 4 d'amenaça terrorista i per això vam ampliar el perímetre de seguretat de l'estadi. La nostra feina és garantir que els aficionats només s'hagin de preocupar d'animar el seu equip». Diumenge a Montilivi s'hi espera un ple amb uns 13.500 aficionats, que poden ser més si finalment s'obre l'ampliació de la grada de gol sud.