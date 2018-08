«Partits com el del Madrid podrien dur a Montilivi uns 17.000 aficionats»

On portarà a dinar Florentino Pérez?

(Riu). Ho estem acabant de decidir. No està tancat, encara, ho hem d'acabar de parlar. La temporada passada vam anar al Siloc.

El Girona 2018/19 és millor que el de la temporada passada?

Estem començant una nova història, un nou projecte. De l'any passat en podem valorar el bagatge de tota la temporada. Ara veig un Girona en creixement, amb un nou cos tècnic liderat per l'Eusebio, que intenta aportar les seves idees a l'equip. Estem creixent, estem transmetent bones sensacions. Tot just som al començament. Queden molts mesos per davant per poder fer valoracions. Estem en el bon camí, contents amb l'entrenador i la plantilla que tenim i com treballen. És clar que sempre volem millorar.

Es pot repetir la gesta de l'any passat contra el Madrid?

El pitjor que podem fer és pensar ara en el que va passar la temporada passada contra el Madrid. Ens espera un partit totalment diferent. Sabem que és un dels duels més difícils de la temporada per la categoria dels jugadors rivals i hem de ser molt curosos. Haurem de fer molt bé les coses, estar encertats, per guanyar. L'important és que els jugadors surtin convençuts que poden donar resposta a un rival com el Madrid.

Aquell triomf contra el Madrid és de millor record, fins i tot, que l'empat amb el Saragossa de l'ascens o el debut a Primera contra l'Atlètic?

Per fortuna en els últims temps hem viscut molts moments importants. La victòria contra el Madrid sí que va tenir un ressò i una visibilitat poques vegades vistes. Però sense l'ascens, el Madrid no hauria vingut a Girona i, per tant, aquell partit amb el Saragossa també és un dia clau per a la història del club.

Isco va eclipsar l'any passat Cristiano Ronaldo a Montilivi. Quin serà el perill del Madrid diumenge, Bale?

El problema d'aquests grans equips com el Madrid és que tenen molts jugadors determinants. Han perdut un referent golejador com era Cristiano Ronaldo, que agafava molt protagonisme ofensiu, però tenen un bloc ple d'internacionals i gent que ha brillat al Mundial, com Modric, que va ser escollit el millor jugador del torneig. És complicat valorar qui pot portar més perill. A mi m'agrada molt, personalment, Modric, Benzema, Isco, Ceballos, que ara té més protagonisme amb Lopetegui. Tenen solucions de tot tipus.

Quina recaptació fa el Girona en un partit com aquest?

Juntament amb el Barça és el dia que més recaptació es fa. És un dia important en tots els sentits, no només per les entrades, sinó també per les vendes de productes de marxandatge. No em faci dir una xifra. El que està clar és que Montilivi tornarà a presentar una gran entrada. Les localitats estan esgotades i només n'hi ha de disponibles en cas que algun dels nostres més de 9.100 abonats alliberi el seu seient. Ara a l'estadi hi caben 14.500 espectadors però en partits com aquests n'hi podríem arribar a posar, segur, 16.000 o 17.000 per l'interès que desperten.

Ara que el Girona ja té la concessió de Montilivi, quines seran les properes actuacions?

S'ha fet la concessió perquè el Girona pugui fer actuacions a l'estadi. Anys enrere no hi havia necessitat de millores ni d'ampliacions. Sempre hem dit que el que hi ha sobre el paper valorant possibles actuacions de futur és una mica fictici, és una carta d'intencions que, amb permanent contacte amb l'Ajuntament, s'ha d'anar veient com es fa. Què més hi farem a l'estadi? Tot passa per mantenir-se a Primera aquesta temporada, i la següent... entenem que Montilivi va millorant poc a poc i que la gent n'està orgullosa i contenta.

És curta la plantilla? Què li falta per estar completa?

Hem aconseguit mantenir a l'equip tots els jugadors importants de la temporada passada que depenien de nosaltres. Tenim un bloc que va rendir i està involucrat en el projecte. Sempre va bé tenir jugadors de qualitat. La direcció esportiva està analitzant diverses situacions i si es pot fer el pas amb un o dos jugadors més es farà. Hem d'acabar de veure com acaba el mercat, però la nostra situació no és cap excepció, diria que la resta dels 19 equips de Primera estan igual, expectants per acabar de tancar les plantilles. Hi ha temps per fer coses, encara. Poden passar moltes coses.

Com s'explica que tres mesos després d'haver-se acabat l'anterior temporada només hagin tancat dos fitxatges?

Vam avançar molta feina amb la renovació dels jugadors importants. Els deures que teníem era aquest, mantenir el bloc. Ara amb l'arribada de Patrick Roberts ja disposem d'un perfil diferent de jugador, que ens pot aportar un plus. Quique Cárcel, com li deia abans, segueix treballant. Li puc assegurar que d'ofertes i propostes en tenim moltes i que només ens hem quedat allò que n'estem segurs que volem.

Ha parlat amb Portu? Li sembla que es quedarà al Girona?

El que transmet el jugador al camp reflecteix molt com és com a persona. Portu està a gust aquí, ell creu que el club seguirà creixent i que pot seguir-ho fent amb nosaltres. Està tranquil i centrat en la feina. A partir d'aquí, si passen coses que no depenen de nosaltres, és més difícil de predir. Volem que es quedi perquè és un puntal.

Cárcel va dir a mitjan juny que caldria paciència aquest estiu. A una setmana de tancar-se el mercat, què farà falta?

És moment de no precipitar-nos i de si surt una bona possibilitat estar atents. Sempre passen coses. És difícil de predir. Nosaltres no estem en una situació desesperada ni necessitada, és tot el contrari. El valor que tenim és que si portem algun reforç més és perquè ens doni un plus. Hem de ser capaços de salvar la categoria i per això cal que el tècnic tingui els recursos necessaris.

El Vila-real-Girona del proper divendres pot ser surrealista: el partit s'acabarà a 10 minuts del tancament del mercat.

No crec que haguem d'arribar a aquests extrems, a fer moviments tant a última hora. Ara pensem en el partit del Madrid, que també ens servirà per valorar com competeix l'equip i com segueix creixent. Hem d'estar tranquils.

El mercat s'hauria d'haver tancat, com a Anglaterra i a Itàlia, el dia abans de començar la Lliga?

És una bona reflexió. D'entrada no té gaire sentit que una lliga tanqui un dia i una altre, en un altre. Si el mercat tanqués abans es faria la mateixa feina i hi hauria les mateixes presses a mida que s'acostés la data. El futbol ha canviat molt. Abans pràcticament només es mirava el mercat espanyol i ara tot està globalitzat i connectat. Ens hi hem d'adaptar.

Què li diu l'afició, quines inquietuds li transmeten?

Jo en general veig la gent il·lusionada. Però acabem de fer un reset, comencem de zero, i hem de ser caüts. L'important és que el 20 de maig quan s'acabi de temporada estiguem del lloc 17 cap amunt.

L'avantatge és que cada vegada hi ha més equips com el Girona a Primera: Osca, Leganés, Eibar, Getafe...

Sí, i fins i tot podríem dir que hi ha tres lligues dins de la Lliga. Hem de saber qui som. No renunciem a res però cada punt és molt complicat d'aconseguir.

Es va sorprendre que Eusebio apostés pel 4-3-3 en el debut contra el Valladolid?

Els sistemes no són importants, són importants els jugadors. Vindria un entrenador amb el mateix sistema i jugaria diferent. Cada entrenador és un món. Sabíem perfectament quan va venir Eusebio qui era, com a persona, com a tècnic... tenim molt clara l'aposta que hem fet amb ell.