Contra el Valladolid el Girona no va poder estrenar la nova grada superior del gol sud perquè els Bombers no ho van autoritzar. El club està ara pendent de tenir-ho tot a punt i rebre el vistiplau definitiu per poder estrenar aquest nou espai diumenge contra el Madrid, però en cas de no poder-ho fer, ja ha previst la reubicació dels abonats i aficionats amb localitat per a aquest duel.