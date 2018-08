«Volem repetir les sensacions i el resultat de l'any passat»

El Girona ha fet aquest matí el darrer entrenament abans del partit de demà al vespre contra el Reial Madrid. La gran novetat ha estat la presència de Cristhian Stuani, que s'ha exercitat amb normalitat al costat dels seus companys i en principi ha d'estar a en condicions de jugar. Tot i això, Eusebio Sacristán no ha confirmat que l'uruguaià sigui titular. "El veig de titular, sí, però també hi veig el Choco, que ha treballat molt bé. Ho valorarem", ha dit. En canvi, Eusebio sí que ha confirmat que Pedro Porro es mantindrà com a titular al lateral dret malgrat que Aday ja està disponible un cop complerta la sanció. El de Sentmenat és una de les dues novetats a la llista de convocats. L'altra és la presència del coreà Paik, del Peralada. En canvi, en surten Soni i Montes, també del filial. Planas, Ramalho i Mojica continuen lesionats.

Eusebio ha assegurat aquest migdia que s'espera un partit "tens i vibrant" que serà "una festa" per als aficionats del Girona ."Després del que va veure el club l'any passat, la idea és repetir les mateixes sensacions i resultat". En aquest sentit, el tècnic ha explicat que per a derrotar un rival de l'entitat del Reial Madrid caldrà estar d'allò més preparats. "Haurem d'aprofitar les nostres virtuts i recórrer als valors defensats els últims anys d'entrega, lluita i unitat. Els posarem al terreny de joc i amb l'ajuda de la nostra gent intentarem ser capaços de derrotar un rival del nivell del Madrid". Aquesta és la recepta d'un Eusebio que no ha estat capaç mai de derrotar el conjunt blanc com a entrenador però sí uns quants cops com a jugador (9). "En tinc ganes, que arribi aques moment com a entrenador. És una bona oportunitat" ha dit. Pel que fa al rival, Eusebio ha restat importància a l'absència de Cristiano Ronaldo. "Els últims anys han basat molt el seu joc en ell però els equips grans estan sempre per sobre de les individualitats. Apareixen jugadors que n'agafen el relleu", ha dit.

Pel que fa al futur de Portu, Eusebio confia que el murcià es quedi. "Comptem amb ell per guanyar el Madrid. És un jugador molt important per nosaltres. Tinc una gran confiança que pugui continuar sent important tota la temporada aquí. Queda una setmana de mercat i confio poder-hi comptar. Seria una gran alegria per tothom".

D'altra banda, Eusebio no ha volgut entrar-hi gaire en detall perquè "no hi ha res definitiu". Això sí, s'ha mostrat "al costat dels jugadors perquè només demanen més informació". "Quan hi hagi una notificació definitva sobre què passarà podrem fer valoracions. Comentar possibilitats i coses que se senten no té gaire sentit. És important que es tingui en compte tots els implicats".