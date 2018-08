Javi Morata: així es fa un gol al Madrid

Hi va haver un temps, encara que ara sembli impossible, en què la gespa de Montilivi havia quedat reduïda a terra per falta de reg (no n'hi havia per pagar l'aigua), els jugadors acumulaven mesos sense veure ni un ral i els resultats esportius acumulaven decepcions. Eren aquells anys en què veure els grans del futbol, el Barça o el Madrid, a l'estadi només era possible en forma d'amistós. Abans que per la Diada de Sant Narcís de l'any passat dos gols de Stuani i Portu aconseguissin donar un triomf somiat al Girona contra els blancs la primera vegada que s'hi enfrontava en un partit de Lliga de Primera, un davanter aragonès, Javi Morata, ja havia aconseguit batre la porteria madridista a Montilivi. Dels tres amistosos que els dos equips havien disputat (1977, 0-0; 79, 0-4; i 80, 1-4), només en el tercer l'equip local va ser capaç de marcar.

Morata, de 63 anys, havia arribat al Girona aquell estiu de 1980 procedent de l'Aragó, el filial del Saragossa. Venia per a un parell de temporades i se n'hi va passar set. De fet, al club hi ha estat, en diverses etapes, camí de dues dècades, perquè també va fer d'entrenador de la base i, fins i tot, del primer equip. Autor de més de 80 gols en els seus set anys al club, Morata recorda perfectament la diana que va fer a García Remon: «sé que vaig rebre una passada per la banda i jo al segon pal vaig rematar de cap», detalla. L'assistència va ser d'Arredondo per la dreta, després de rebre la pilota de García Castany.

No va ser el gol de la seva vida però Morata, que també va jugar al Blanes, el Cristinenc i el Salt, on es va retirar amb 38 anys, admet que en té un grat record. No tothom ho pot dir que ha batut el primer equip del Madrid, que va venir a Girona amb els titulars, encara que fos un amistós (l'anomenat Trofeu Immortal). L'exdavanter recorda que «ells tenien un equipàs, amb gent com Cunningham, Santillana, Camacho, Stielike, Del Bosque... i nosaltres vam fer un partit bastant seriós. Esclar que al final es va notar la diferència entre un Tercera i un Primera. Aquell Girona el dirigia Pepe Pinto.

Morata destaca que «en aquella època gràcies als tornejos que fèiem havien vingut a Girona el Barça, el Madrid, la Reial Societat... i hi fèiem un bon paper. Competiem, que era l'important, per un equip modest com el nostre». Per als jugadors, esclar, «era un al·licient competir contra els grans, amb aquells futbolistes que coneixies només de la televisió». No és estrany que d'aquesta manera «la motivació era doble, l'esforç es multiplicava per 10». Malauradament molts records d'aquells anys que Javi Morata tenia guardats en àlbums (fotografies i retalls de diaris) es van perdre per culpa d'un accident domèstic que va acabar amb un incendi al seu domicili.

Per l'exdavanter aragonès «aquell va ser un gol important, no pel que significava pel resultat, sinó per fer bon torneig. Ells duien els titulars i van venir a guanyar. A en Masferrer, que protegia molt bé la pilota d'esquenes, de seguida li van tenir la mida presa». Si aquell agost de 1980 li haguéssin dit que algun dia el Girona jugaria a Primera contra els blancs, no s'ho hauria cregut: «mai m'ho hauria imaginat, la temporada passada em vaig haver de pessigar quan veia el Barça i el Madrid a Montilivi».

Tot i el precedent de la temporada passada i que Morata pensa que «la il·lusió no s'ha de perdre mai», l'exfutbolista està a l'expectativa del que pot oferir aquest Girona en aquesta lliga. «Hem d'esperar cinc o sis partits per veure on anem. No s'ha fitxat gaire gent, amb la qual cosa haurem d'esperar que els de la gent passat tornin a respondre tant bé», apunta. Sobre el partit pensa que «l'any passat el Girona va fer un desplegament portentós de força fisica» i de cares a diumenge considera que «ells estan en la transició de l'època post Zidane i Ronaldo, amb la qual cosa m'estimo més agafar-los ara que no pas d'aquí tres mesos». Quins poden ser els jugadors clau del duel de diumenge? per part local «Portu, per la seva velocitat; l'Àlex al mig del camp i Stuani, si té el dia». Morata considera important «no encaixar»: «no descobreixo res, però és el primer pas per puntuar». En el rival destaca homes com «Benzema i Bale».

Sobre l'aposta que pot fer Eusebio, no té dubtes: «El dia del Valladolid ja va quedar clar que el seu sistema és el 4-3-3, malgrat que quan va arribar va parlar dels matisos a la proposta de tres centrals de Machín. Cada entrenador té el seu llibret i ara hem d'esperar que aquest també ens doni resultat. Morata afirma que és seguidor del bon futbol «el faci el Barça o el Madrid» i que els seus dos equips són el Girona i el Saragossa.

Fa 38 anys va arribar a Girona descartant una proposta del Burgos i es va acabar establint aquí. Hi ha fet de tot, fins i tot endur-se el petos a casa per rentar-los o anar a la gasolinera a inflar les pilotes dels entrenaments. També pot dir que un dia, el 21 d'agost de 1980, va fer un gol al Madrid amb el seu segell clàssic: una rematada de cap.