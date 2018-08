La Lliga proposa a Girona i Barça jugar el duel de la segona volta als Estats Units

El Girona-Barça d'aquesta temporada es podria jugar als Estats Units, en comptes de fer-ho a Montilivi. Així ho deixava caure ahir el programa La Graderia, que assegurava que la Lliga hauria traslladat aquesta proposta al club de Montilivi. El derbi, corresponent a la jornada número 21 d'aquesta temporada a la Primera Divisió, està fixat pel proper 27 de gener. Tot plegat, neix de l'acord que la Lliga signava la setmana passada amb l'empresa Relevant i que té com a condició que cada any es jugui un partit en aquell país, amb el Barça o el Reial Madrid com a protagonistes.

Ara hauria de ser el Girona l'encarregat d'acceptar o no aquesta proposta. Serà el club el que tingui l'última paraula, encara que la idea no ha estat gens ben rebuda pels jugadors. La majoria dels capitans dels 20 clubs de la màxima categoria es van reunir aquest passat dimecres a la seu de l'AFE (Associació de Futbolistes Espanyols) per anunciar públicament que, si la idea continua endavant, podrien dur a terme una vaga com a senyal de protesta. «Sembla que el tema encara està verd. Hi ha una intenció, però encara no hi ha res. Els jugadors són una part important, tenen veu i demanen que se'ls tingui en compte», va dir Ernesto Valverde, tècnic del Barça, ahir en roda de premsa. En canvi, silenci absolut des de Montilivi. Tot i consultar-ho, ningú del club va voler fer cap comentari al respecte. Tocarà esperar.