Lopetegui: "Aquests tres punts poden ser definitius"

El Reial Madrid arribarà demà al matí a terres gironines amb la lliçó apresa que no es pot tornar a permetre el luxe d'ensopegar a Montilivi. El tècnic dels blancs, Julen Lopetegui, ha destacat aquesta tarda que els tres punts de demà poder ser determinants per al títol i que per això no s'hi val a badar. "Sabem el que va passar l'any passat a Girona, per la qual cosa ens hem preparat per guanyar. Aquest és l'objectiu", ha dit Lopetegui que ha afegit que aquests tres punts "poden ser definitius", en considerar cada partit de lliga una final al campionat que premia la regularitat. El basc no ha aclarit quin serà el porter titular demà si Keylor Navas o Courtoius. El central Vallejo ha estat l'única absència de l'últim entrenament abans de viatjar cap a Girona.

L'estil que Lopetegui va donant al seu Reial Madrid es va veient en cada actuació, amo del partit i amb gust per la pilota, encara que el tècnic madridista es va voler desapegar d'una possessió aclaparadora. "Més que l'estil en un equip són importants els jugadors i jo els tinc boníssims i interpreten molt bé el que demanem. L'únic objectiu és guanyar partits per un camí o per un altre, depenent del rival pots tenir més la pilota o has de córrer amb espais. l'important és dominar tot i desenvolupar diverses formes de jugar. la possessió que pot valer o no, depèn del que facis amb la pilota ", ha argumentat.

Preguntat pel mercat de fitxatges i les seves esperances per tenir alguna novetat final, Lopetegui no ha demanat res a la directiva madridista i s'ha mostrat satisfet amb la seva plantilla. "Estic centrat al cent per cent a treure brillantor a la magnífica plantilla que tinc, que estiguem compromesos perquè la Lliga ja ha començat i els punts valen el mateix ara que al març. Els que estan m'agraden molt, estic encantat amb la meva plantilla i anirem a mort per la Lliga i totes les competicions que vinguin ".

Lopetegui ha demanat que no es responsabilitzi cap dels seus jugadors en marcar els gols que anotava Cristiano Ronaldo, una labor que va deixar clar es repartirà aquest curs entre els seus jugadors. "Ens ocupa ser capaços de canviar aquests 50 o 60 gols que marcava un jugador en assolir-com a equip, que siguem capaços col·lectivament de superar aquestes xifres golejadores sense que caigui l'espasa de Dàmocles sobre ningú, aquesta responsabilitat. L'equip ha de marcar gols amb més jugadors i encaixar menys com a equip. per això hi ha el sentiment col·lectiu i fer fichitas en el treball diari per ser l'equip que volem ser ", ha sentenciat.