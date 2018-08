Montilivi s'omplirà per rebre el campió d'Europa

Montilivi, tot i el caramel de la Primera Divisió, no es va arribar a omplir del tot l'última temporada. Grans entrades, una mitjana de poc més de 10.000 espectadors i xifres que ni de bon tros s'havien viscut a l'estadi durant els anys a la Segona Divisió A. Però el ple absolut no el van aconseguir ni el Barça ni tampoc el Reial Madrid; tots dos equips, això sí, van ser els encarregats de portar més públic que cap dels altres de la categoria al camp del Girona. Com era d'esperar. Contra blaugrana i madridistes, l'ambient a les graderies va ser espectacular, encara que el resultat va ser del tot oposat en un i altre partit. Demà, Montilivi es prepara per viure la primera gran cita d'aquest curs, el segon consecutiu a l'elit. Arriba d'hora, però res que impedeixi que l'afició tingui ganes de futbol i de fer costat als seus. Pot ser que torni a quedar algun seient buit, encara que tot fa pinta que l'estadi pot registrar una de les millors entrades de tota la seva història per veure en directe l'actual campió d'Europa.

Hi ajuda, i molt, el fet que finalment el club ha rebut el vistiplau per obrir al públic la nova graderia que s'ha instal·lat durant aquest estiu a la zona superior del Gol Sud. Tot i que l'obra estava acabada, uns problemes d'última hora i els forts aiguats que van caure a la ciutat fa ara una setmana van impedir que s'inaugurés coincidint amb la visita del Valladolid, el dia que la Lliga 18/19) aixecava el seu teló. Els dubtes van persistir durant els dies següents i no estava gens clar que, contra el Madrid, es pogués disposar d'aquest espai. Finalment, el Girona rebia ahir a la tarda el permís. Així doncs, es disposarà d'un miler de localitats més. Una part d'elles pertanyen a abonats, els quals van haver de ser reubicats la setmana passada.

Amb la nova graderia activada i llesta per al seu funcionament, el club posava ahir a la venda fins a 500 entrades més. Es tracta d'aquelles que s'havien reservat per reubicar els aficionats en cas de no haver pogut comptar amb aquest nou espai. El mig miler de seients més que hi ha a la venda corresponen no només al gol sud superior, sinó també a la resta de zones de l'estadi: gol sud, gol nord, tribuna i preferent coberta. Resten a la venda a la botiga que hi ha al camp i també a través de la web fins a demà mateix, sempre que no s'esgotin abans.

El sostre, 14.500 seients



Amb la nova graderia en funcionament, l'aforament total de Montilivi s'ha ampliat i arriba al seu màxim històric. Compta l'estadi, a partir d'ara, amb un total de 14.500 seients. D'esgotar-se les entrades i si no falla ningú, demà es registraria un ple com mai s'ha vist. Difícil, això sí, tenint en compte que el ritme de venda d'entrades aquest cop ha anat més lent que no pas el curs passat. Acostar-se, igualar i fins i tot superar l'entrada del precedent més recent és l'objectiu que es persegueix des de Girona. L'octubre passat, la visita del Reial Madrid va portar un total de 13.383 espectadors a les graderies. La millor xifra de tota la temporada, deixant un xic enrere els 13.305 espectadors que hi havia en el 0-3 contra el Barça de Messi, Valverde i companyia. De moment, aquest curs no ha començat pas malament, tenint en compte que el primer partit era contra un equip que acaba de pujar (Valladolid) i que es jugava a mitjan agost al vespre. L'estrena al campionat la van presenciar in situ 10.368 seguidors.

Última sessió pendents d'Stuani



A partir de les deu d'aquest matí, la primera plantilla del Girona celebra l'últim entrenament de la setmana abans del matx de demà. La sessió se celebrarà a l'estadi, després d'uns dies que l'equip ha estat treballant a les instal·lacions de La Vinya, al PGA de Caldes de Malavella. Amb els lesionats Johan Mojica, Jonás Ramalho i Carles Planas totalment descartats, Eusebio Sacristán i el seu cos tècnic estaran molt pendents de l'estat físic de Cristhian Stuani. L'uruguaià, pitxitxi de la plantilla l'última temporada i autor de fins a tres gols al Reial Madrid entre els partits de Montilivi i el Santiago Bernabéu del darrer curs, va engegar la setmana amb unes molèsties musculars que el van fer treballar al marge del grup. Aquests dos últims dies, amb els entrenaments tancats als mitjans de comunicació, no s'ha volgut donar cap pista sobre quin és el seu estat. Avui se sabrà si està disponible, si serà dubte fins a darrera hora o si finalment es perdrà el partit. Es vegi o no al damunt de la gespa, el propi Eusebio atendrà a la premsa a la una del migdia i el més segur és que valori quin és l'estat d'Stuani. Durant la setmana, des del club s'ha ofert una versió optimista assegurant que el davanter estaria en condicions d'enfrontar-se als de Lopetegui. Si no fos així, el Girona es quedaria amb només un davanter de referència per afrontar aquest partit; un Choco Lozano que tot i fer una bona pretemporada, va començar la Lliga el divendres de la setmana passada contra el Valladolid a la banqueta, encara que va tenir uns minuts a la segona meitat.

El Reial Madrid arriba demà



També el conjunt blanc s'ha passat aquesta setmana preparant la cita de demà a l'estadi. Ho ha fet amb sessions a la ciutat esportiva de Valdebebas. En la d'ahir, Julen Lopetegui va treballar amb tots els seus efectius disponibles tret del central Vallejo, que es va exercitar en solitari per culpa d'una lesió. L'equip es tornarà a entrenar avui i no serà fins demà, el mateix dia de partit, que l'expedició viatjarà cap a Girona. Ho farà en avió, directament a l'aeroport de Vilobí d'Onyar.