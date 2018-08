Portu podria marxar rumb al Sevilla per una xifra força menor als 20 milions

El mercat d'estiu encara la seva recta final i és ara quan els rumors es multipliquen. Els noms propis, amb comptagotes durant el passat mes de juliol, s'amunteguen al voltant d'un Girona que, de moment, només ha tancat dos fitxatges (Patrick Roberts i Jairo Izquierdo) i una venda (Rubén Alcaraz). Un dels grans protagonistes, sense cap mena de dubte, és Portu. El davanter, amb contracte en vigor fins el 2022, és a l'agenda del Sevilla i el club andalús colla de valent per intentar satisfer la voluntat del seu entrenador, Pablo Machín. Després d'uns dies sense novetats, sembla que totes les parts implicades haurien acostat postures. Així ho informava ahir l'ABC Sevilla, assegurant que «la situació del futbolista sembla que s'està aclarint». Aquesta mateixa setmana, tots dos clubs haurien tornat a parlar del tema i des de Montilivi ja no s'exigirien els 20 milions de clàusula, sinó que s'hauria rebaixat aquesta xifra. L'operació es podria tancar al voltant d'uns 12 o 14 milions d'euros, sempre i quan les negociacions arribin a bon port.

Marxi o no, la direcció esportiva continua intentant reforçar la davantera. Un dels atacants que més agrada és l'ivorià Seydou Doumbia. No té cabuda a l'Sporting de Portugal i està buscant destí. El Girona sembla anar un pas endavant. Hi ha entesa, però primer es vol que rescindeixi i s'està negociant el sou. A Lisboa, Doumbia cobrava 2,5 milions d'euros per curs.