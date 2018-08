Un 300 aficionats blancs reben el Madrid a l'aeroport Girona-Costa Brava

El Reial Madrid ha aterrat aquest migdia, a 3/4 menys 5 d'una, a l'aeroport Girona-Costa Brava, on l'expedició ha estat rebuda per uns 300 aficionats blancs. Jugadors, cos tècnic i el president Florentino Pérez amb prou feines s'han deixat veure un parell de minuts, el temps que han necessitat per recórrer el cordó de seguretat que s'havia disposat fins arribar al seu autobús. L'equip blanc ha marxat directament a l'Hotel Palau de Bellavista on quedarà concentrat fins el partit d'aquesta nit a Montilivi contra el Girona.

Els més aclamats han sigut Sergio Ramos, el porter Courtois i el president madridista Florentino Pérez. Només uns pocs afortunats s'han pogut fer fotos o rebre autògrafs de l'expedició del Madrid. Un dels que s'ha aturat ha sigut Asensio. Julen Lopetegui ha convocat 20 futbolistes, inclosos 3 porters (Navas, Courtois i Kiko Casilla) i haurà de descartar-ne dos.

El partit a l'espera de la resposta dels abonats, omplirà l'estadi. Les entrades estan esgotades (només en queden algunes de VIP) i com que s'estrenarà l'ampliació del gol sud l'aforament passarà a ser per a 14.500 espectadors, mil més que el curs passat.