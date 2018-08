Amb Porro i pendents d'Stuani per intentar reviure una nit màgica

Poques vegades Montilivi ha bullit tant com ho va fer en el partit de la temporada passada contra el Reial Madrid. L'èxtasi en què va entrar l'estadi després que Stuani i Portu capgiressin el gol d'Isco va fer arribar els decibels del feu blanc-i-vermells a uns límits mai vistos. Va ser una victòria històrica, segurament la victòria de més ressò que ha aconseguit mai el Girona i el conjunt drigit aleshores per Pablo Machín va omplir un piló de pàgines i minuts de ràdio i televisió durant una bona colla de dies. Això sí, van ser només tres punts més camí de l'objectiu de la permanència que es va assolir. La salvació ha permès tornar a gaudir d'un espectacle com aquell i de veure l'ara tres vegades campió d'Europa novament aquesta nit a Montilivi (1/4 d'11). Torna a ser un dia especial, un d'aquells que tots els abonats i seguidors gironins van assenyalar en vermell al calendari per no perdre's la cita. A la retina, la victòria del curs passat. Per davant, tanmateix, noranta minuts de màxima exigència contra un dels millors equips del món farcit de jugadors espectaculars. A la banqueta ja no hi és Machín, ni tampoc Zidane. Ara l'inquil·lí local és un Eusebio Sacristán que intentarà acabar amb la seva bèstia negra a la setena. Només arribar, el tècnic de La Seca ha canviat el sistema dels últims anys però també té clar que cal aprofitar les virtuts del Girona dels darrers temps per a sumar punts. És per això que Eusebio aposta per recórrer a «l'entrega, la lluita i la unitat» del grup per, amb l'ajuda d'una afició que amb tota seguretat estarà entregada, «repetir les sensacions i el resultat» de la temporada passada.

El gran maldecap de la setmana ha estat l'estat físic d'Stuani. L'uruguaià però, està en condicions de jugar tot i que Eusebio no va revelar ahir sí ho farà com a titular. És el gran dubte del Girona. L'uruguaià, que va marcar tres gols al Madrid, la temporada passada, ha arrossegat molèsties tota la setmana. «Pot ser titular però també ho pot ser el Choco Lozano, que s'ha entrenat molt bé», deia Eusebio mantenint el dubte. Qui sí que es mantindrà a l'equip serà el jove Pedro Porro, una de les sensacions de l'estiu, que repetirà al lateral dret malgrat que Aday Benítez ja està a disposició un cop complerta la sanció. El retorn del de Sentmenat i l'entrada del coreà Paik del Peralada són les dues úniques novetats a la llista de convocats pel partit respecte l'estrena contra el Valladolid. En canvi, en cauen Èric Montes i Kevin Soni, que jugaran avui amb el filial a Sabadell. La manca de cares noves i la lesió de Mojica fen preveure que hi hagi d'haver poques novetats a l'equip titular. A més a més, Eusebio ja va confirmar ahir que Porro es mantindrà a l'onze i Aday haurà d'esperar el seu moment des de la banqueta. El tècnic sí que no va voler mullar-se sobre si apostarà d'entrada pel 4-4-2 amb què va formar a la primera part contra el Valladolid o pel 4-2-3-1 de la darrera mitja hora i amb el qual l'equip va mostrar-se més fluïd.

Malgrat que inevitablement a l'entorn flota el magnífic record de la victòria del curs passat, el matx d'avui no tindrà res a veure amb aquell. Almenys sobre la gespa, perquè a la graderia sí que es repetirà la festassa d'ara fa un any amb l'estadi ple a vessar. Més encara perquè la nova graderia de gol sud ja estarà habilitada amb 1.000 localitats més. Al camp però, els jugadors del Reial Madrid estan avisats del que els espera i de ben segur que no volen tornar a marxar de Girona amb la cua entre cames. El grau d'excitació i de motivació dels jugadors blanc-i-vermells hi serà en la mateixa mesura i aquesta fam es perfila com una de les claus del duel.

Lopetegui de la seva banda només té la baixa de Vallejo i manté el dubte a la porteria de Navas o Courtois. El basc podria donar l'alternativa d'entrada a Modric i Varane, suplents davant el Getafe. El Madrid arriba aquest migdia i se n'anirà després del matx.