Montilivi es queda sense gesta

De més a menys. A molt menys, ha anat avui el Girona, que s'ha quedat a mitges tot intentant repetir una gesta, la de fa una temporada contra el Reial Madrid, que només s'ha pogut somiar durant uns minuts. Sever correctiu el que han viscut els blanc-i-vermells a Montilivi. Bona mitja hora, amb intensitat i gol inclòs, per acabar agenollant-se davant la superioritat dels blancs, que han sentenciat després del descans. Dos penals absurds i evitables han permès a Ramos i Benzema capgirar la diana inicial de Borja. Ja amb dues o tres marxes més, Bale i el propi Benzema s'han encarregat de sentenciar contra un rival fos.

Alguns retocs va plantejar Eusebio Sacristán tot intentant aturar el potencial del Reial Madrid, una veritable pedra de toc tot just en les primeres jornades de la temporada. Amb Stuani entrenant a mig gas durant tota la setmana, el tècnic ha apostat per situar el 'Choco' Lozano en punta, en una immillorable oportunitat perquè l'hondureny es reivindiqués. Al mig del camp, una altra variació respecte l'onze de fa una setmana. Tot buscant un xic més de contenció, Aleix s'ha assegut a la banqueta d'inici i ha deixat el seu lloc al camp a Pere Pons, que ha fet d'escuder de Timor. Més múscul, tot alliberant Borja García al mig.

Un plantejament diferent, i una actitud més agressiva que la de la setmana passada. La rauxa li ha permès al Girona controlar, durant bastants minuts del primer temps, el joc. Hi ha hagut estones de tot; el domini ha estat altern i les ocasions s'han repetit a una i altra porteria. Els d'Eusebio han començat forts, decidits a buscar el gol, sense encongir-se. Això ha sorprès un xic al seu rival que, tot i això, ha marcat primer. Benzema ha rebut una passada a l'espai i ha superat sense problemes la sortida de Bounou. L'àrbitre, però, ha anul·lat l'acció per fora de joc. Respiraven els gironins, que llavors s'han destapat.

Després d'una caiguda de Portu fins l'àrea davant Sergio Ramos, una jugada que ha encès un públic que ja venia entregat a la causa de casa, ha arribat l'1-0. El gol s'ha celebrat poc després que Isco connectés molt malament una perillosa centrada d'Asensio. Era el poc bagatge ofensiu del Madrid, que ha rebut el cop al quart d'hora. Lozano ha conduït per banda dreta, ha entrat a l'àrea i ha provat un xut que ha refusat el defensa. La pilota l'ha collit Borja García, una mica més enllà del punt de penal. En comptes de rematar de primeres, ha retallat amb molta sang freda per fer-se un espai; ha estat llavors quan ha enviat la pilota a l'escaire. Montilivi ha embogit.

S'ha encomanat l'equip, que ha signat els millors minuts. Al 26, Portu ha entrat fins la cuina, ha provat una centrada perillosa que la defensa ha tret com ha pogut. Llavors ha aparegut Pere Pons, que ho ha prova fins a dues vegades sense massa èxit. També ho ha intentat Juanpe amb una rematada acrobàtica que ha acabat atrapant Navas. S'ho creia el Girona, però el Reial Madrid encara no havia dit l'última paraula. Els de Lopetegui s'han posat a carburar i mica en mica han guanyat metres. Cop de cap de Ramos que ha sortit fora a la mitja hora, perillosa internada de Marcelo al 33 que ha suposat una groga per a Pedro Porro. I poc després, l'empat. La jugada ha estat llarga. Centrada des de l'esquerra al cor de la petita perquè Isco rematés amb tot; allà s'ha trobat amb el cos de Bounou, que ha evitat l'1-1. Tot i això, la pilota ha estat encara pel Madrid. No ha mesurat Muniesa, que ha acabat fent penal.

Ramos, des dels onze metres i amb molta sang freda, ha batut Bounou amb un xut a l'estil Panenka que ha servit per tornar a nivellar la balança. Els últims minuts del primer acte han estat un setge del Madrid. Sense ocasions clares, però la pilota ha estat visitant i s'ha jugat molt en camp del Girona. Era important deixar córrer el cronòmetre i arribar el descans sense encaixar. Així ha sigut.

Els mateixos onze protagonistes han estat els encarregats de reprendre la funció i el segon acte ha començat amb certa polèmica. Almenys així ho ha entès el públic, que ha reclamat penal en una caiguda de Portu dins l'àrea. L'àrbitre ho ha passat per alt. No ha pensat el mateix quan ha vist Asensio caure davant Pedro Porro. Ha assenyalat la segona màxima pel Reial Madrid, que abans ja havia tingut l'1-2 amb una fuetada de Bale que Bounou ha salvat amb una mà miraculosa. Aquest cop l'encarregat d'executar ha estat Benzema, que no ha fallat.

Gerra d'aigua freda, marcador en contra. Però una bona estona per intentar recuperar les bones sensacions i igualar de nou el partit. El problema és que el Madrid no estava per romanços. Sí, és cert que els d'Eusebio hi han posat ganes, i que han apretat amb un cop de cap de Lozano massa fluix i alguna centrada perillosa. Però quan Bale ha guanyat l'esquena a Muniesa i ha fet el tercer, la cosa s'ha complicat. I de quina manera.

Llavors se li han fos els ploms al Girona. Ni amb Stuani al camp ha fet pessigolles al seu rival, que s'ha dedicat a tocar i tocar, tot trenant jugades i arribant amb molta facilitat a l'àrea dels d'Eusebio. Al 70, el tècnic ha decidit treure al camp Aleix Garcia tot buscant recuperar una mica el control. El problema, és que l'esforç titànic del primer temps semblava passar factura.

Borja ha tingut l'oportunitat de retallar distàncies, però s'ha topat amb Keylor Navas, fins llavors pràcticament inèdit al segon temps. Ha estat un miratge, perquè després que Aday entrés en el lloc de Pedro Porro, Benzema ha fet el quart, superant Bounou des de l'interior de la petita. Massa fàcil. El cacau de Granell que ha rebutjat Navas al descompte ha quedat en una simple anècdota. Al final, 1-4 i l'equip que esquiva la zona de descens per només un gol.



GIRONA: Bounou, Pedro Porro (Aday, min. 78), Bernardo, Juanpe, Muniesa, Timor, Pere Pons (Aleix Garcia, min. 70), Granell, Borja García, Portu i 'Choco' Lozano (Stuani, min. 57).

R. MADRID: Keylor Navas, Carvajal, Nacho, Sergio Ramos, Marcelo (Varane, min. 60), Casemiro, Kroos, Isco (Modric, min. 76), Asensio, Bale (Lucas Vázquez, min. 86) i Benzema.

GOLS: 1-0, Borja García (min. 16). 1-1, Sergio Ramos, de penal (min. 38). 1-2, Benzema, de penal (min. 51). 1-3, Bale (min. 58). 1-4, Benzema (min. 79)

ÀRBITRE: Munuera Montero (comitè valencià). Ha amonestat Pedro Porro, Bernardo, Muniesa (Girona); Carvajal (Reial Madrid).

ESTADI: Montilivi, 13.889 espectadors.