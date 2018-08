Eusebio confia que el setè intent contra el Madrid sigui el bo

El balanç del Girona contra el Reial Madrid a Montilivi és fantàstic. Immaculat. Un partit i una victòria. Si hi afegim la visita al Santiago Bernabéu, la cosa s'equilibra ja que a Chamartín, els gironins hi van caure golejats per 6-3. Aquests dos partits, amb Pablo Machín a la banqueta són els dos únics oficials que ha disputat el Girona contra el Madrid. Sí que n'ha siputat uns quants més, Eusebio Sacristán durant la seva trajectòria com a entrenador. Ara bé, el balanç és realment dolent. Sis partits, sis derrotes amb 4 gols a favor i 18 en contra. «Ja tinc ganes que arribi el moment de guanyar. Demà (per avui) és una bona oportunitat», deia ahir Eusebio qüestionat sobre el tema i afegint que ell treballa «perquè sigui la segona vegada» que el Girona aconsegueix tombar el Madrid.

En blanc, doncs, està Eusebio doncs contra el Reial Madrid com a entrenador. Les sis derrotes les va encaixar durant la seva etapa com a tècnic de la Reial Societat. Així, la temporada 2015-16 en què va fer-se càrrec de l'equip en substitució del britànic David Moyes, el conjunt txuriurdin va caure 3-1 al Bernabéu i 0-1 a Anoeta. El curs següent encara va presentar menys oposició la Reial en tots dos partits (0-3 i 3-0). Per últim, la temporada passada, Eusebio va enfrontar-se dos cops al Reial Madrid abans de ser destituït. A Anoeta el resultat va ser d'1-3 mentre que a Madrid el resultat va ser de 5-2 en un partit en què el de La Seca va reconèixer que la primera part del seu equip havia estat «desastrosa». Qui tampoc coneix la victòria com a entrenador davant el Reial Madrid és el segon d'Eusebio, Onésimo Sánchez. El tècnic va enfrontar-se al conjunt blanc com a entrenador del Valladolid un cop el curs 2009-10 i va caure derrotat per 1-4 al José Zorrilla.

Que Eusebio no hagi batut mai el Reial Madrid com a entrenador no vol dir que no sàpiga què és superar el conjunt blanc. De fet, el tècnic del Girona ho va aconseguir unes quantes vegades durant la seva etapa com a futbolista professional. Concretament 9 en els 38 partits oficials en què s'hi va enfrontar. La resta de resultats van ser 10 empats i 19 derrotes durant les gairebé dues dècades com a professional en què va defensar les samarretes del Valladolid, Atlètic de Madrid, FC Barcelona i Celta de Vigo. Els triomfs contra el Madrid els va aconseguir bàsicament vestit de blaugrana (5 cops) però també ho va fer una vegada amb l'Atlètic amb un 0-4 al Bernabéu (1987-88), dues amb el Valladolid (3-2 la 1985-86 i 0-1 la 1999-2000) i una altra amb el Celta (4-0 la 1996-97). «Totes van ser especials. Sobretot les del Bernabéu», recorda.

Dos gols d´Onésimo



Com a jugador, Onésimo Sánchez també va ser capaç de derrotar el Madrid. Va ser només un cop dels onze enfrontaments que va disputar contra els blancs. La victòria va arribar el curs 1991-92 a Pucela i Onésimo va disputar els darrers cinc minuts. La resta de duels el tècnic gironí els compta per derrotes (10). Això sí, una vegada va ser capaç de fer dos gols, estèrils això sí, al Madrid al Bernabéu quan era jugador del Rayo (5-2).