L'alegria que vol tothom

Havia fet ja grans temporades a Segona A amb l'Albacete i el Girona però va ser el curs passat a Primera Divisió quan Cristian Portugués, Portu va fer-se un nom entre els millors jugadors del futbol estatal. Onze gols a la màxima categoria en la temporada de l'estrena del Girona a Primera li van servir per convertir-se en una de les revelacions de la Lliga i un dels jugadors franquícia del club. Les seves actuacions i els seus gols van fer que fins i tot el seu nom aparagués a les travesses per ser inclós pel seleccionador espanyol Julen Lopetegui al Mundial de Rússia. Sonat va ser-ne sobretot un, el que va fer al Reial Madrid d'esperó i que va servir per donar la victòria al Girona en la primera visita dels blancs a Montilivi en partit oficial.

El seu catxet i la seva cotització van anar pujant com l'espuma i tot plegat va fer que el mes d'abril el Girona li millorés les condicions contractuals i li ampliés el contracte fins el 2022 i la seva clàusula fins als 20 milions d'euros. El seu gran rendiment feia preveure que l'estiu fos mogut i l'afició del Girona temia perdre's un dels seus referents. Tanmateix, els dies, les setmanes i els mesos han anat avançant i, a sis dies per al tancament del mercat, Portu continua de blanc-i-vermell. La incertesa sobre el seu futur però, continua i Quique Cárcel ja ha manifestat en alguna ocasió que tem que algun club pagui la seva càusula «per desesperació» en aquests últims dies de mercat. Ahir, Eusebio va parlar de Portu i ho va fer amb l'esperança que el murcià continuarà a l'equip aquesta temporada. «Comptem amb Portu per aconseguir els tres punts contra el Madrid. És un jugador molt important per nosaltres i tinc una gran confiança que pugui continuar sent-ho durant tota la temporada», assenyalava. El tècnic castellà recorda que «queda una setmana de mercat» però subratlla que seria «una alegria per a tothom» que Portu es quedés.

Amb el mercat a Anglaterra i Itàlia tancat, són els equips espanyols i principalment el Sevilla la principal amenaça pel Girona. El fet que Pablo Machín insisteixi amb la seva contractació està fent pensar Joaquín Caparrós, responsable de l'àrea esportiva del Sevilla, de pagar els 20 milions de la clàusula de Portu. Cárcel ja va dir aquesta setmana que si algun club se'l vol emportar a aquestes alçades s'haurà d'acostar molt a la clàusula i que si no, tururut viola. Això sí, el patiment fins divendres a mitja nit, pocs instants després que s'hagi acabat el partit del Girona a Vila-real, no els l'estalviarà ningú als seguidors blanc-i-vermells. Portu avui tornarà a ser titular i de ben segur que aquesta nit ha somiat repetir un gol que torni a donar la victòria al Girona i una gran alegria a l'afició local. Una alegria que seria doble si divendres a mitjanit, Portu continua sent jugador del Girona. Si no, la feinada serà per a Cárcel que haurà de buscar un recanvi de garanties amb molt poc marge de temps.